HABER

Çoban köpeği, boğulmaktan böyle kurtuldu (Tekrar)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 11:56 | Son Güncelleme

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde ineklerin bulunduğu kamyonun kasasından atlayan çoban köpeği, boynundan iple bağlı olması nedeniyle asılı kaldı.

Çoban köpeği, boğulmaktan böyle kurtuldu (Tekrar)

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN'ın Posof ilçesinde ineklerin bulunduğu kamyonun kasasından atlayan çoban köpeği, boynundan iple bağlı olması nedeniyle asılı kaldı. Boğulma tehlikesi geçiren hayvan, güçlükle kasanın üzerine çıkarak ölümden döndü. Köpeğin bu zor anları ise kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bölgeye mevsimin ilk karının düşmesi ile birlikte yaylalardaki hayvan sahipleri de memleketlerine dönmeye başladı. Posof ilçesinin Baykent köyündeki büyükbaşları, 76 AV 976 plakalı kamyona dolduran Hasan Türkez, ilçe merkezine getirdi. Veteriner kontrolü için beklenirken, kamyonun içerisinde iple bağlı halde bulunan çoban köpeği, bu sırada kasadan atladı. Boynundan bağlı olduğu için köpek yere düşmedi ve havada asılı kaldı. Uzun bir süre kamyon kasasından sallanan ve boğulma tehlikesi geçiren köpek, güçlükle tekrar kasanın üzerine çıkarak, ölümden döndü. Köpeğin bu zor anları ise kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Çoban köpeği, boğulmaktan böyle kurtuldu (Tekrar)Çoban köpeği, boğulmaktan böyle kurtuldu (Tekrar)Çoban köpeği, boğulmaktan böyle kurtuldu (Tekrar)Çoban köpeği, boğulmaktan böyle kurtuldu (Tekrar)

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Havadan fotoğraflarla kırmızı-beyaz İstanbulHavadan fotoğraflarla kırmızı-beyaz İstanbul
Dağcılar Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 2 bin 400 metre yüksekliğe tırmandıDağcılar Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 2 bin 400 metre yüksekliğe tırmandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte kırmızı-beyaz İstanbul...

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte kırmızı-beyaz İstanbul...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

29 Ekim mesajları kısa, uzun ve resimli! Cumhuriyet bayramı için Atatürk sözleri

29 Ekim mesajları kısa, uzun ve resimli! Cumhuriyet bayramı için Atatürk sözleri

Cumhuriyet'in 95. yılı! Devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhuriyet'in 95. yılı! Devlet erkanı Anıtkabir'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.