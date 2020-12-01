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Çoban köpeğini tüfekle vurdular, sahibi köpeğine ilk müdahaleyi yaptı

01.12.2020 13:52 | Son Güncelleme:
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Denizli’de bir çoban, koyunlarını otlatmak için köpekleri ile dışarı çıkardı.

Denizli’de bir çoban, koyunlarını otlatmak için köpekleri ile dışarı çıkardı. Koyunların başında bekleyen çoban köpeği eve geldiği sırada yoldan geçen bir araçtaki şahıs ya da şahıslar köpeğe ateş açarak kaçtı. Yaralanan çoban köpeği 42 saçma ile yaşam mücadelesi veriyor.
Olay, Çal ilçesi İsmailler Mahallesi’nde meydana geldi. Çobanlık yapan Mustafa Ulaş, koyunlarının otlaması için 3 çoban köpeği ile dışarı çıktı. Ulaş, evinin yakında bulunduğu sırada tüfek sesi duydu. Koyunlar ile birlikte çoban köpekleri eve döndü. Koyunlarını ve köpeklerini kontrol ettikten sonra çoban köpeklerinden, ’Yaman’ isimli köpeğinin olmadığını fark etti. Tüfek sesinden şüphelenerek, hastane yolu mevkiine giden Ulaş, köpeğinin yerde yattığını, yaralı olduğunu gördü. Çoban, köpeğine yaptığı ilk müdahaleden sonra Denizli’ye veteriner kliniğine getirdi. Çoban köpeğinin tedavisinin devam ettiği ve vücudunda 42 adet saçma olduğu belirtildi.

“Vatandaşın biri yoldan geçerken tüfekle yakın mesafeden ateş ediyor”
Çoban köpeklerinin sürekli olarak evden kendi başlarına koyunlar ile birlikte gidip geldiğini belirten Mustafa Ulaş, “Tüfek sesi geldi, köpeklerimin 2-3 tanesi o sırada dışarıdaydı. Koyunlarla birlikte dışarı çıkmıştı, bir tanesi gelmeyince şüphelendim. O arada muhtarımız telefon etti, köpeklerin eksik mi diye, ben de ’evet’ dedim. Hastane yolunda vatandaşın biri yoldan geçerken tüfekle yakın mesafeden ateş ediyor. Köpek orada yatıp kalıyor, kalkamıyor. Hemen gittim, kendi köpeğim olduğunu teşhis ettim” dedi.

“Köpeğimde 42 tane saçma tespit edildi”
Ulaş, “Yaman, 10 aylık bir çoban köpeği, hemen ilk müdahalede bulunup Denizli’ye götürdük özel kliniğe, tedavisine başlanıldı. Köpeğimde 42 tane saçma tespit edildi, ameliyat edilmedi çünkü ameliyattan çıkamaması çok büyük ihtimaldi. O yüzden saçmalar içerisinde, 5 gün boyunca yoğun bir tedavi sürecimiz var. İnşallah tedavi sonuç verecek, 5 gün içinde onu ayağa kaldıracağız. Eğer kalkmazsa daha büyük cerrahlara gitmemiz gerekiyormuş, veterinerim öyle dedi. Ölme riski çok yüksekmiş çünkü saçmalar içerisinde dağıldığı için tek tek çıkarılması çok riskli bir ameliyatmış” diye konuştu.

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