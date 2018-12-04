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Çoban köpeklerine sokak köpeğini parçalattı, yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 14:09 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde 2 çoban köpeğine, sahipsiz sokak köpeğini parçalatarak, cep telefonuna kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan N.K.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde 2 çoban köpeğine, sahipsiz sokak köpeğini parçalatarak, cep telefonuna kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan N.K. gözaltına alındı.

Hani'nin Gürbüz Mahallesi'nde oturan N.K., sahibi olduğu 2 çoban köpeğine boş arazideki sokak köpeğini parçalatıp, cep telefonuyla görüntüleri kaydetti. Ardından da görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Hayvan severlerin tepki gösterdiği görüntüler üzerine güvenlik güçleri kimliğini ve adresini belirlediği N.K.'yi evinde gözaltına alındı. N.K. hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'ndan işlem yapılacağı belirtildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, hayvan hakları ve hayvanlara yapılan eziyetlerin önlenmesine yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

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