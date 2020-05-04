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  4. Çoban köpeklerini sıpaya saldırtmıştı! O genç, serbest bırakıldı

Çoban köpeklerini sıpaya saldırtmıştı! O genç, serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2020 12:11 | Son Güncelleme

Ankara'nın Haymana ilçesinde sıpayı çoban köpeklerine saldırtarak fotoğraflarını çeken ve köpeklerin telef olmasına neden olan 24 yaşındaki Berat Kaya, gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Mahkemenin verdiği karar Kaya'nın serbest bırakılması yönünde oldu.

Haymana'ya 60 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazkaya mahallesinde yaşayan Berat Kaya, mahallede Sırrı Aydın'a ait olan eşek ile sıpasını gördü. Berat Kaya, daha sonra yanında bulunan, kendisine ait 2 çoban köpeğini, sıpaya saldırttı. Köpeklerin saldırıp yere düşürdüğü ve parçaladığı sıpa, telef oldu. Berat Kaya, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydederek, sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler, tepki çekerken, Berat Kaya yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Berat Kaya, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. (DHA)

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