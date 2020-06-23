HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı

Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 16:18 | Son Güncelleme

Bursa'da çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı, o anlar kameraya yansıdı.

Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı

Bursa'da çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı o anlar kameraya yansıdı.
Keles Düvenli Köyü'nde hayvan otlatan çoban Muhammet Yılmaz, 3 tane ayı ile karşılaştı.

Çoban köpeklerinin kovaladığı 3 tane ayı çam ağacına sığındı.

AW049596_02

Çoban Yılmaz, köpeklerinden korkan ayıların ağaca sığınmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Hayvan otlatırken biranda ayılarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Muhammet Yılmaz, "Bir anda 3 tane ayıyla göz göze geldim. Ayıları karşımda görünce korkmadım soğukkanlılığımı korudum. Köpeklerim devreye girerek ayıları kovaladı. Köpeklerden korkan 3 tane ayı çam ağacına çıktı" dedi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı
Konya’da ‘Change’ operasyonuKonya’da ‘Change’ operasyonu
EGM Misyon Koruma Sınavı ne zaman yapılacak?EGM Misyon Koruma Sınavı ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Selin yeni görüntüleri! Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı

Selin yeni görüntüleri! Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı

A Haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

A Haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

Tunç Soyer'den çok sert açıklama: Utanç verici

Tunç Soyer'den çok sert açıklama: Utanç verici

Çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Baro başkanları Anıtkabir'e çıktı

Baro başkanları Anıtkabir'e çıktı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Kan donduran dehşet! 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın'

Kan donduran dehşet! 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın'

Diğer Haberler
MSB: Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti

MSB: Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti

AKOM, İstanbul'daki yağış miktarını açıkladı

İşte ilçe ilçe İstanbul'a düşen yağış miktarı

'Yaşlı kadın selde mahsur kaldı' iddiası! Herkes seferber oldu

'Yaşlı kadın selde mahsur kaldı' iddiası! Herkes seferber oldu

17 yaşındaki çocuk, tüfekle fotoğraf çektirirken kendisini vurdu

17 yaşındaki çocuk, tüfekle fotoğraf çektirirken kendisini vurdu

İstanbul'da korku dolu anlar! Kadın suya kapıldı

Korku dolu anlar! Kadın suya kapıldı

Esenyurt'ta çatıdan kopan parçalar araçların üzerine düştü

Esenyurt'ta çatıdan kopan parçalar araçların üzerine düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.