Bursa'da çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı o anlar kameraya yansıdı.
Keles Düvenli Köyü'nde hayvan otlatan çoban Muhammet Yılmaz, 3 tane ayı ile karşılaştı.
Çoban köpeklerinin kovaladığı 3 tane ayı çam ağacına sığındı.
Çoban Yılmaz, köpeklerinden korkan ayıların ağaca sığınmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Hayvan otlatırken biranda ayılarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Muhammet Yılmaz, "Bir anda 3 tane ayıyla göz göze geldim. Ayıları karşımda görünce korkmadım soğukkanlılığımı korudum. Köpeklerim devreye girerek ayıları kovaladı. Köpeklerden korkan 3 tane ayı çam ağacına çıktı" dedi. (İHA)