HABER

Çoban mera tepkisini çektiği videoyla dile getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 19:19 | Son Güncelleme

Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Ortatepe köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Osman Yıldırım, meraların yasaklanması ile mağdur olduğunu ileri sürerek, çektiği video ile sesini yetkililere duyurmaya çalıştı.Ortatepe köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Osman Yıldırım, yasak nedeniyle yaşadığı köye sürüsünü götüremeyince son çareyi video çekmekte buldu.

Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Ortatepe köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Osman Yıldırım, meraların yasaklanması ile mağdur olduğunu ileri sürerek, çektiği video ile sesini yetkililere duyurmaya çalıştı.
Ortatepe köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Osman Yıldırım, yasak nedeniyle yaşadığı köye sürüsünü götüremeyince son çareyi video çekmekte buldu. Yıllardır çobanlık yaptığını, bu şekilde çocuklarını okuttuğunu ve geçimini sağladığını söyleyen Yıldırım, yazılı ve sözlü olarak birçok defa yetkili mercilere başvuru yaptığını belirtti. 3 çocuğu ve yatalak annesi olduğunu ve şu an Tercan’da bir yaylada mahsur kaldığını dile getiren Osman Yıldırım, çektiği videoda şöyle konuştu:
“Ben Erzincan İliç Ortatepe köyündenim. Köyümde 2010 yılında muhtarın orman kararlarını koz olarak kullanmasıyla köyümü hayvancılığa kapattı. 10 yıldır başka il ve ilçelerde, dağlarda yaz kış hayvancılık yapmaktayım. Köyümde tapulu evim, ahırım, teşkilatım varken ben yaban ellerde çadırda hayvancılık yapıyorum. 10 yıldır gitmediğim makam kalmadı. Yazılı, sözlü olarak derdimi anlattım. Ama hiç kimse beni dinlemedi. Hiçbir sonuç alamadım. Ben bir üreticiyim. 400 tane koyunum var. Ben bir yerde kendi kazancım için bu işi yapıyorum. Ama diğer yandan da ülke ekonomisi için bu işi yapıyorum. Ey yetkililer duyun artık sesimi. 3 çocuk okutuyorum. Yatalak bakım hastası annem var. Eşim Erzincan’da anneme bakıyor. Annemi yaylaya götüremiyoruz yatalak olduğu için. Elektrikli ortopedik yatakta yatıyor. Ben tek başıma dağlardayım. Şu anda hayvanlarım yarı aç durumda. Telef oluyorlar. Bana da yazık günah. Tek başıma bir kişi 400 koyunla dağlarda yapayalnız kalmışım. Bana imkan verseler köyümde olsam bu sayıyı ikiye katlarım. Ben üreticiyim. O muhtara birileri dur desin. Almış olduğu yanlış kararı bozsunlar. Anlamıyorum alınan bir yanlış karar köyüne, köylüsüne zararı oluyorsa o karar bozulmaz mı. O kararın ardından benim köyüm boşaldı. Köyde muhtardan başka kimse yaşamıyor. İnsanlar ilçede yaşıyorlar. İkametlerini köyde tutuyorlar. Seçim zamanı muhtarı muhtar seçip gidiyorlar. Bu bir suçtur ve ben bunu her yerde anlattım. Bu yasak 10 yıldır yetmemiş 15 yıl daha uzatmışlar. 15 yıl sonra açılacakmış hayvancılığa. Bu ne demek Allah aşkına. Birileri duysun benim sesimi. Ey devletimi temsil eden yetkililer. Yoruldum, bıktım. Yaşım 54. Ben bu yaşımda dağlarda, taşlarda çadırda yaşıyorum. Sizler kaloriferli evlerinizde üşürken ben çadırda yaşıyorum. Bir bez parçasının altında yaşıyorum. Bende bu vatanın evladıyım. Hem de şehitler veren evladıyım. Duyun sesimi, kaldırın bu yasağı. Dağdakine eve dönüş yasası çıkarıldı, şehirdekine köye dönüş yasası çıkarıldı. Ben neyim benim tapulu evim, köyüm var. Ben köyüme dönmek istiyorum. Evime dönmek istiyorum. Kış geliyor hayvanlarımı telef edeceğim. Benim köyümde yapılan işi söyleyeyim. Yaşlı ağaçlar kesildi. Gençleştirilmeye bırakıldı. Bu çevre köylerde de yapıldı. Ama hiçbirinde hayvancılık yasaklanmadı. 3 dönüm kadar bir araziye de badem ektiler. Ben müfettiş istiyorum. Benim köyümde 2006 yılında kesim yapıldı. Yani yaşlı ağaçlar kesildi gençleştirilmeye bırakıldı. 13- 14 yıldır meşe olmuş bu alanlara benim koyunlarım zarar vermez. Ama sizin bu yasağınız bana zarar veriyor. Yapmayın. 13 yıldır Doğu’da yaşıyorum. Allah aşkına kaldırın bu yasağı.”

Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız
Korkunç olay! 4 aylık eşini kazakla boğduktan sonra kayınvalidesini aradıKorkunç olay! 4 aylık eşini kazakla boğduktan sonra kayınvalidesini aradı
Eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldüren astsubay hakim karşısındaEşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldüren astsubay hakim karşısında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Skandal! Asker selamı verdi, sözleşmesi feshedildi

Skandal! Asker selamı verdi, sözleşmesi feshedildi

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten olay! 4 aylık eşini kazakla boğdu, sonra kayınvalidesini aradı

'Pes' dedirten olay! 4 aylık eşini kazakla boğdu, sonra kayınvalidesini aradı

Son dakika! Bakan Kurum: Dipsiz Göl olarak anılan bölge doğal sit alanı ilan edilecek

'Dipsiz Göl olarak anılan bölge doğal sit alanı ilan edilecek'

MEB'den son dakika açıklaması: '10 Kasım Programı'na yönelik soruşturma kapsamında okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulunmuştu! Mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

İstanbul Karaköy'de saldırıya uğrayan kadının avukatı konuştu!

Saldırıya uğrayan kadının avukatı konuştu! 'İslam köpekleri', 'Açın başınızı'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.