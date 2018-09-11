Çoban ölü bulundu

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde çobanlık yapan Gökhan Y. (32), çamlık alanda ölü bulundu. Yanında av tüfeği bulunan çobanın intihar ettiği üzerinde duruluyor.
Bugün saat 09.00 sıralarında, kırsal Doğankaya Mahallesi'ndeki çamlık alanda, çoban Gökhan Y.'nin cesedi, yakınları tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Cesedin yanında av tüfeği bulundu. İntihar ettiği sanılan Gökhan Y.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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