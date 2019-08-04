Çoban Sinan'ın ressamlığa uzanan başarısı

AYŞE YILDIZ - Antalya'da hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Yörük ailenin çocuğu Sinan Demir, tüm imkansızlıklara ve ailesinin çoban olmasını istemesine rağmen azmiyle çıktığı yolda "Çoban Ressam" olarak hayallerinin peşinden koşmanın sevincini yaşıyor.

Korkuteli ilçesi Ulucak köyünde 32 yıl önce dünyaya gelen Demir, hayvancılıkla uğraşan Yörük Fayzullah ile Durdu Demir çiftinin dört çocuklarından biri. Çadırlarını kurdukları her yeri evi gören Demir, doğayla iç içe bir yaşam sürmenin avantajını da kullanarak resim sanatına merak saldı.

Hem hayvanları otlatan hem de resme olan ilgisi nedeniyle kaya parçalarına şekiller çizen Demir, ablasının kitaplarına, evin duvarlarına ve mahallenin kahvehanesine resimler çizdiği için defalarca azarlandı.

Yörük çadırında geçen zorlu yaşamına ve tüm engellemelere rağmen Demir, kendi imkanlarıyla bezden yaptığı ilk tuvale resim çizdi.

Ailesinin, "Oğlum ya çoban ol ya sigortalı bir işte çalış" söylemlerine aldırış etmeden resim çizmeye devam eden Demir, ilk kişisel resim sergisini, ortaokuldaki öğretmeni Mehmet Emin Erşan'ın desteğiyle 16 yaşındayken açtı. Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği'nin 2004'te düzenlediği (IWSA AWARDS ) resim yarışmasında dünya üçüncüsü oldu.