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Çoban tarafından tesadüfen bulunan taş 55 milyon yıllık fosil çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 14:34 | Son Güncelleme

Sivas’ın Doğanşar ilçesi kırsalında bir çoban tarafından bulunan buğday tanelerine benzeyen fosilin, aslında 50-55 milyon yıllık tek hücreli deniz canlılarına ait olduğu anlaşıldı.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Nazire Özgen, Tarih Öğretmeni, araştırmacı-yazar Fikri Karaman tarafından gündeme getirilen buğday tanelerine benzer fosille ilgili yaptığı değerlendirmede, bulunan fosilin 50-55 milyon yıllık nummulites adı verilen tek hücreli deniz canlılarına ait olduğunu söyledi.

'Zaman zaman karşılaşıyoruz'

Özgen, “Bu fosiller ile zaman zaman karşılaşıyoruz. Bu fosiller bulunanlar tarafından farklı şeylere de benzetilebiliyor. Fosil bilimi içerisinde biz bu tek hücreli canlı fosillerine nummulites diyoruz.
Nummulitesler yeryüzünde 60 milyon yıl önce ortaya çıkmış ve halen günümüzde denizlerde yaşayan tek hücreli canlılardır. Bu bulunan fosil Sivas çevresinde 50-55 milyon yıl önce yaşamış nummulites adı verilen tek hücreli deniz canlılarına aittir.
Daha çok mercimeğe benzerler. Bu nedenle bulundukları belgeler, Mercimekli tepe gibi isimlerle adlandırılır. Küçükleri mercimeğe benzetildiği gibi büyükleri ise taşlaşmış paralara benzetilmektedir. 140 mm çapında olanları da vardır” dedi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Sivas Doğanşehir fosil tek hücreli deniz canlıları

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