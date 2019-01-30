Çoban tarlada ölü bulundu

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde çobanlık yapan bir kişi tarlada ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Saray’da ikamet eden ve yevmiye ile çobanlık yaptığı öğrenilen İsmail Güden (67), Pazarcık Mahallesi çiftlikler mevkinde tarlada ölü bulundu. Güden’in cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kalp krizi geçirmiş olabileceği tahmin edilen adamın kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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