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Çoban uyudu, koyun sürüne kurtlar saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 12:30 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde çoban Zeki G.'nin uyuduğu sırada, arazideki 550 koyunun bulunduğu sürü kayboldu.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde çoban Zeki G.'nin uyuduğu sırada, arazideki 550 koyunun bulunduğu sürü kayboldu. Jandarmanın drone ile yaptığı aramalar sonucu kurtların saldırması üzerine 65 koyunun telef olduğu, 75'i yaralı 475 koyuna ulaşılırken, 10 koyuna ise henüz ulaşılamadı. Ereğli ilçesi Karaburun Mahallesi'nde oturan Hasan Kırlar, Mehmet Gezer ve Mehmet Can'a ait 550 koyunu 25 Ekim günü otlatmaya götüren çoban Zeki G., bir süre sonra uyudu. Uyandığında ise koyunları bulamadı. Koyunların sahibi ve mahalleliler çevrede arama yaptı. Bulamayınca da jandarmaya haber verildi. Jandarma, karlı ve dağlık arazide drone ile dün yaptığı arama sonucu kurtların saldırması üzerine 65 koyunun telef olduğu, 75'i yaralı 475 koyuna ulaşılırken, 10 koyuna ise henüz ulaşılamadı.

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