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Çoban uyuya kaldı, çalındı sandığı koyunları jandarma buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 12:53 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde uyuya kalan çoban Mehmet Kale'nin çalındığını sandığı 98 koyunu, jandarma tarafından 5 saatlik arama çalışma sonucu bulundu.

Çoban uyuya kaldı, çalındı sandığı koyunları jandarma buldu

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde uyuya kalan çoban Mehmet Kale'nin çalındığını sandığı 98 koyunu, jandarma tarafından 5 saatlik arama çalışma sonucu bulundu.
Ereğli ilçesi Çayhan Mahallesi'nde çoban Mehmet Kale, Nazmi Kale'ye ait 98 koyunu, dün akşam saatlerinde kırsalda otlatmaya çıktı. Koyunları otlattığı sırada yere uzanan çoban, uyuya kaldı. Uyandığında koyunların olmadığını fark edince, çalındı sanıp jandarmaya haber verdi. Çakmak Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşık 5 saat süren arama sonucu koyunları yaklaşık 5 kilometre ileride buldu. Koyunlar sahibi Nazmi Kale'ye teslim edildi.

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