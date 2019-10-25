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Çoban ve eşeği ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 01:22 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde, çarşamba gününden itibaren kayıp olan çoban Reşit Özok (42) ve eşeği, AFAD ile jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmalarında dere yatağında ölü bulundu.

Ferit DEMİR/ÇEMİŞGEZEK (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde, çarşamba gününden itibaren kayıp olan çoban Reşit Özok (42) ve eşeği, AFAD ile jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmalarında dere yatağında ölü bulundu.
Doğan köyünde çobanlık yapan evli ve 4 çocuk babası Reşit Özok, dün saat 14.00 sıralarında, sürü sahibi Hasan Erdoğan'ı arayıp yiyecek getirilmesini ve koyun sürüsünün olduğu yere yakın olan bir çeşmeye bırakılmasını istedi. Özok, ardından Diyarbakır'da oturan eşini de arayıp konuştu. Daha sonra sürü sahibi Erdoğan, gece dağda kalacak olan Özok'a yemeği hazırlayıp götürdü ve belirttiği çeşmeye bıraktı. Bu sırada Özok'u arayan Erdoğan, kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine meraklanan Erdoğan durumu köylülere anlattı. Köylüler ve Erdoğan, dağlık alana çıkıp, çobanı aramaya başladı. Köylülerin dün gece saatlerine kadar aramasına rağmen Özok ve sürüye ulaşılamadı.
Bunun üzerine köylüler durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, sabah saatlerinden itibaren çoban ve sürü için arama çalışması başlattı. Bu sırada sürü başıboş halde, komşu köy Ayazpınar'a döndü. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine sürü sahibi Hasan Erdoğan Ayazpınar köyüne giderek 350 koyunluk sürüsünü alıp köye getirdi.
Çalışmalarda, saat 16.00 sıralarında, Kıran deresi yatağında bir uçurumun dibinde çoban Reşit Özok ve eşeği ölü bulundu. Ekiplerinin burada yaptığı incelemede Çoban Reşit Özok'un vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Reşit Özok'un cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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