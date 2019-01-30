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Çoban Yıldız’ın gitar hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 14:24 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazidağ ilçesine bağlı Kelek köyünde yaşayan 7.

Mardin’in Mazidağ ilçesine bağlı Kelek köyünde yaşayan 7. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda 152 keçiye çobanlık yapan Yıldız Çelik hayalini kurduğunu gitarına Çocuklar İçin Çal Derneği üyelerinin çalışmaları ile kavuştu.
Mardin’e 50 kilometre uzaklıkta bulunan köylerinde okuldan artan zamanlarında çobanlık yapan ve okuyup müzik öğretmeni olmak isteyen Yılız Çelik, keçilerini otlatırken şarkı söylemesi ve gitar hayali köy köy gezen Çocuklar İçin Çal Derneği üyelerinin dikkatini çekti. Sosyal medya üzerinden Yıldız Çelik’in hayalini paylaşan dernek üyeleri Bodrum’da bir hayırseverin aldığı gitar ve 8 kardeşi için topladığı oyuncakları dün Kelek köyüne sürpriz bir ziyaret yaparak Çoban Yıldız’ın hayallerini gerçekleştirdi. 3 kız, 5 erkek kardeşi olan ve annesi ile birlikte Mazıdağı’na bağlı Kelek köyünde yaşayan, çobanlık yaparak ailesine bakan Yıldız Çelik’in iki ağabeyi Mazidağ’da fabrikada çalışıyor. Bir ablası 9. sınıf öğrencisi olan ve ablasının yarım kalan hayalini tamamlayan Yılız Çelik keçilerini otlatırken gitar çalmayı ve şarkı söylemeyi hayal ediyor. Yıldız eğitimini tamamlayarak müzik öğretmeni olmak istiyor.
Kelek köyünde Yıldız’ın hayalini gerçekleştiren Çocuklar İçin Çal Derneği Genel Başkanı İbrahim Yalçın, "Mardin’de ekibimizden Mesut arkadaşımızın vesilesi ile ulaştı. Bizde dezavantajlı bölgelerde müzik sınıfları sanat çalışmaları yöneten bir derneğiz. Yıldız’ın bu çağrısını sosyal medyadan paylaştık. En kısa sürede temin edildi biraz zorlu bir yol serüveni yaşayarak Yıldız’a ulaşmaya çalıştık. İnşallah o gitar vesilesi ile hayatına dokunmuş oluruz ve ailesine, ülkeye bir müzisyen sanatçı olarak kazandırılır" dedi.

"Keçilere şarkılar söylüyorum"
7. sınıfta okuyan ve 152 keçisine çobanlık yapan Yıldız Çelik keçilerle şarkı söyleyerek eve baktığını belirterek “Keçilere bakarken hem şarkı söylüyorum hem şarkı dinliyorum. Kardeşlerim okula gidiyor. Gitarım olmasını çok istiyordum. Çok teşekkür ederim çok mutluyum” diye konuştu.
9. sınıfa giden Yıldız’ın ablası Gülistan Çelik doktor olmayı hayal ettiğini söyledi. Çelik, "Ben 7 sınıfta gitarı hobi olarak çalarken tam öğrendiğimde babam tepki gösterdi ve bıraktım. Sanırım kardeşim de oradan esinlenerek bunu hayal etmeye başladı. İzin verirse ona gitar çalmayı öğretim. Hayalim doktor olmak” şeklinde konuştu.

Gitarıyla birlikte keçilerine şarkı söyledi
Gitarına kavuşan Yıldız Çelik, gitarıyla keçilerinin yanına giderek Çocuklar İçin Çal Derneği üyeleri ile birlikte şarkı söyledi. Yıldız Çelik gitarı ile sevinirken, dernek üyeleri Yıldız ve kardeşleri için getirdikleri oyuncakları da dağıttı.

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