Çobana PKK propagandasından 1,5 yıl hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK'yı öven paylaşımlar yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan çoban Selman T. (27), 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Selman T. ile avukatı hazır bulundu. PKK/KCK'yı övücü paylaşım yaptığı iddialarını reddeden çoban beraatını istedi. Sosyal medya hesabını arkadaşının açtığını ve kendisinin kullanmadığını öne süren Selman T. "Hesabımı asker arkadaşım açtı. Bir hevesle hesap açmasını istedim. Daha sonra kullanamaz oldum. Okuma ve yazmayı bilmiyorum. Hesabıma bir süre sonra da giriş yapamadım. Paylaşımları yapmadım. Suçsuzum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Selman T.'yi, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

