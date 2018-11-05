Çobanbey Sınır Kapısı, geçişlere kapatıldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı, teknik sebeplerden dolayı geçişlere kapatıldı.

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nın teknik sebeplerden dolayı ticari geçişlere kapatıldığını duyurmasından sonra, TIR ve kamyon sürücülerinin sınır hattında bekleyişi sürüyor.

Sınır hattında bekleyişlerini sürdüren ve mağdur olduklarını anlatan sürücüler, biran önce teknik arızanın giderilerek sınır kapısının açılmasını istedi. Çobanbey Sınır Kapısı'nın ne zaman açılacağına ilişkin ise yetkililer arızanın en kısa sürede giderilerek geçişlerin sağlanacağını belirti.

