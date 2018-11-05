HABER

Çobanbey Sınır Kapısı, geçişlere kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:24 | Son Güncelleme

KİLİS'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı, teknik sebeplerden dolayı geçişlere kapatıldı.  GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan  Çobanbey Sınır Kapısı'nın teknik sebeplerden dolayı ticari geçişlere kapatıldığını duyurmasından sonra, TIR ve kamyon sürücülerinin sınır hattında bekleyişi sürüyor.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı, teknik sebeplerden dolayı geçişlere kapatıldı.

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nın teknik sebeplerden dolayı ticari geçişlere kapatıldığını duyurmasından sonra, TIR ve kamyon sürücülerinin sınır hattında bekleyişi sürüyor.

Sınır hattında bekleyişlerini sürdüren ve mağdur olduklarını anlatan sürücüler, biran önce teknik arızanın giderilerek sınır kapısının açılmasını istedi. Çobanbey Sınır Kapısı'nın ne zaman açılacağına ilişkin ise yetkililer arızanın en kısa sürede giderilerek geçişlerin sağlanacağını belirti.

PARTNERTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyorTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyor
Ecevit Maltepe Belediye Meclisi’nde anıldı Ecevit Maltepe Belediye Meclisi’nde anıldı 
Ahırda 21 büyükbaş telef oldu, inceleme başlatıldıAhırda 21 büyükbaş telef oldu, inceleme başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

CHP'den Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu

CHP'den Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.