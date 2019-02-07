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Çobanbey Sınır Kapısı’nda 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 15:13 | Son Güncelleme

Kilis’in Elbeyli ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere boş olarak Çobanbey Gümrük Kapısı’na gelen M.Ö.

Çobanbey Sınır Kapısı’nda 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kilis’in Elbeyli ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere boş olarak Çobanbey Gümrük Kapısı’na gelen M.Ö. yönetimindeki 31 ABF 536 - 31 AHM 16 plakalı tırdan şüphelenilmesi üzerine Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından X- Ray cihazına yönlendirildi. Araçta şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine tütün dedektör köpeği Williem ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramalarda dorsenin taban kısmına zula yapıldığı belirlenerek, zula içerisinde kızaklı tepsilerin içerisine dizilmiş ve gizlenmiş vaziyette gümrük kaçağı yabancı menşeli 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Tır sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Çobanbey Sınır Kapısı’nda 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Çobanbey Sınır Kapısı’nda 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Çobanbey Sınır Kapısı’nda 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Çobanbey Sınır Kapısı’nda 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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