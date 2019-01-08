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Çobanbey Sınır Kapısı'nda yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 15:49 | Son Güncelleme

Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye çeşitli malzemeler taşıyan tırlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor

KİLİS (AA) - Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile güvenli hale gelen bölgeye çeşitli malzemeler taşıyan tırlar, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen insani yardım malzemelerinin yanı sıra çimento ve çeşitli malzemelerin yüklendiği tırlar, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından güvenli bölgeye naklediliyor.

Sınır kapısı önünde 1,5 kilometrelik kuyruk oluşturan 150 tır, Suriye'ye geçmek için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Tır sürücülerinden Doğan Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah 05.30 gibi Çobanbey Gümrük Kapısı'na geldiğini ve hala sıra beklediğini söyledi.

Kapıdaki çalışmalar nedeniyle elektriğin zaman zaman kesildiğini belirten Aydoğan, bu yüzden işlemlerde aksamalar yaşadığını dile getirdi.

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Çobanbey Gümrük Kapısı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları Kilis tır yoğunluğu

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