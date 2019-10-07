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Çobanbey ve Azez'de patlama: 1 ölü, 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 16:10 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Halep kentinde bağlı Çobanbey ve Azez ilçelerinde 1 saat ara ile bomba yüklü motosiklet ve araç infilak ettirildi.

Çobanbey ve Azez'de patlama: 1 ölü, 15 yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYE'nin Halep kentinde bağlı Çobanbey ve Azez ilçelerinde 1 saat ara ile bomba yüklü motosiklet ve araç infilak ettirildi. Patlamalarda 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Çobanbey ve Azez ilçe merkezinde öğle saatlerinde bomba yüklü motosiklet ve araç patladı. PKK/YPG'li teröristler tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen bombalı saldırılar 1 saat arayla gerçekleşti. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda bina ve araç da hasar gördü. Yaralılar, Çobanbey’deki sağlık kuruluşlarına götürüldü.

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Çobanbey ve Azez'de patlama: 1 ölü, 15 yaralı

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