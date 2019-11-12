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Çobanı ayı saldırısından köpekleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 22:29 | Son Güncelleme

Erzurum'un Oltu ilçesinde çoban Mete Esen (26), ayının saldırısına uğradı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde çoban Mete Esen (26), ayının saldırısına uğradı. Ağaca tırmanmaya çalışırken, ayağından yakalayan ayının perçe darbesiyle altına aldığı Esen, sürüyü koruyan köpeklerin saldırısıyla yaralı kurtuldu. Tedaviye alınan ve durumu iyi olan mete, hastaneden çıktıktan sonra köpeklerine ziyafet çektireceğini söyledi.
Olay Olur ilçesinin Ormanağzı Mahallesi Mukav mezrasında meydana geldi. Bugün öğle saatlerinde Kötek mevkisinde kardeşi Taşkın ile birlikte koyunları otlatan Mete Esen, bir anda karşısında gördüğü ayıdan kurtulmak için ağaca tırmanmak istedi. Esen'i ayağından yakalayan ayı pençe darbesiyle aşağıya indirdikten sonra sol kol ve bacağına saldırdı. Bu sırada sürüyü koruyan köpekler ayıya saldırdı. Ayı köpeklerden korkup kaçarken, yakınlarda olan çobanın kardeşi Taşkın Esen, duyduğu çığlıklar üzerine olay yerine geldi. Ağabeyini yaralı halde gören Taşkın, 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından çoban Mete Esen, sağlık ekipleri tarafından Oltu Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sol bacağı ve sol kolundan yaralı olduğu belirlenen çoban burada tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan Mete Esen, Koyunları otlatırken aniden ayıyla karşılaştım. Kaçarak ağaca çıkmak istedim. Sol ayağımdan tutarak aşağı indirdi. Bu sırada köpekler saldırıya geçti. 3 köpekten birini yakalayarak sıktı. Diğerleri saldırdı, köpeklerim önüme geçerek set oldular. Eğer köpeklerim olmasaydı beni öldürürdü. Ayının yakaladığı köpeğin durumunun ne olduğunu bilmiyorum. Hastaneden çıktıktan sonra köpeklerime bir ziyafet çekeceğimö dedi.

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