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Çobanı bağlayıp koyunları çalmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 12:34 | Son Güncelleme

Van'da hayvan otlatan çobanı bağlayarak koyunları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde çalınan 135 küçükbaş hayvan, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, devriye sırasında Güzelsu Mahallesi'ndeki dinlenme tesisinde 2 kamyona hayvan yüklendiğini fark etti.

Jandarmayı görerek kaçmaya çalışan 2 kişi olay yeri, 3 zanlı da başka bir araçta yakalandı.

Olayı araştıran ekipler, şüphelilerin 6 kişiye ait 135 hayvanı ilçedeki bir arazide otlatan çobanı bağlayıp ağıla kapattıktan sonra çaldıklarını tespit etti.

Hayvanlar, sahiplerine teslim edildi.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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çoban Gürpınar hayvan hırsızlığı Jandarma Van

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