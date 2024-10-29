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Çobanı düştüğü gübre çukurundan kurtarmak isterken kendileri de can verdi! Hayatını kaybeden CHP'li isim bu yıl belediye başkanı adayıydı

29.10.2024 12:27
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Yozgat'ta 3 kişi gübre çukurunda talihsiz bir şekilde can verdi. Ahırın gübre çukuruna düşen çobanı kurtarmak isteyen Veysel Taştan ve Sinan Budak da kurtarmaya çalışırken çukura düştü. Sinan Budak'ın bu yılki yerel seçimlerde CHP'nin Boğazlıyan Belediye Başkan adayı olduğu öğrenildi.

Çobanı düştüğü gübre çukurundan kurtarmak isterken kendileri de can verdi! Hayatını kaybeden CHP'li isim bu yıl belediye başkanı adayıydı

Çobanın gübre çukuruna düştüğünü gördüler, kurtarmak isterken kendileri de düşüp metan gazından zehirlenerek can verdiler!

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ÖNCE ÇOBAN DÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Boğazlıyan ilçesinde meydana geldi. Sinan Budak'a ait ahırda çobanlık yapan Afganistan uyruklu Mohammed Ali Kerim, ahırın gübre çukuruna düştü.

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YARDIM ETMEYE ÇALIŞANLAR DA DÜŞTÜ

Çobanın düştüğünü gören Veysel Taştan ve Sinan Budak da kurtarmak isterken çukura düştü. Sinan Budak ve işçileri gören ahırdaki başka bir işçi, yakında bulunan inşaatta çalışan işçilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, inşaat işçilerinin yardımıyla çukura düşen 3 kişi çıkarıldı.

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CHP'NİN ADAYIYDI

Metan gazından zehirlendiği belirlenen 3 kişi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinan Budak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sinan Budak'ın 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP'nin Boğazlıyan Belediye Başkan adayı olduğu öğrenildi.

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Sinan Budak

ÜÇÜ DE KURTARILAMADI

Veysel Taştan ve çoban Mohammed Ali Kerim ise hastanede yapılan müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Taştan da yaşamını yitirdi.

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Veysel Taştan

Çoban Muhammed Ali Kerim de Yozgat Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çoban gübre
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