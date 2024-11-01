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Çobanı pompalı tüfekle öldürüp 21 saat sonra teslim oldu

01.11.2024 22:41
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Bursa'da çiftlik sahibi 47 yaşındaki Taner T. yanında çoban olarak çalışan 27 yaşındaki Babür Meyliyev'i pompalı tüfekle vurarak katletti. Taner T. yaşanan olaydan 21 saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Meyliyev'i öldürdüğünü söyledi. Taner T. gözaltına alındı.

Çobanı pompalı tüfekle öldürüp 21 saat sonra teslim oldu

Olay, dün saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kırsal Hacıkara Mahallesi’ndeki küçükbaş çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik sahibi Taner T. ile hayvanlarını otlatan Özbekistan uyruklu çoban Babür Meyliev arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner T., pompalı tüfekle Meyliev'e ateş açtı.

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21 SAAT SONRA 112'Yİ ARADI

Taner T., olaydan 21 saat sonra bugün saat 17.00 sırlarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çobanı öldürdüğünü söyledi.

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Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çobanın cansız bedeni, ekipler ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, Taner T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çoban Bursa
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