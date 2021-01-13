Çobanın bulduğu el bombaları imha edildi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hayvan otlatan çoban tarafından bulunan 2 el bombası jandarma ekiplerince imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızyusuflu köyü Aslantaş Baraj Gölü kenarında hayvan otlatan bir çoban el bombası gördü. İlçe Jandarma Komutanlığına haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler 2 el bombasının patlamadığını tespit etti. Güvenlik şeridi çeken ekipler olay yerine bomba imha uzmanı çağırdı. El bombaları bulunduğu yerde fünye ile patlatılarak imha edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

