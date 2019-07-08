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Çobanın kaybettiği 80 küçükbaş, drone ile bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 16:42 | Son Güncelleme

ANTALYA Jandarma Komutanlığı ekipleri, çoban Ramazan Kıvan'ın kaybettiği 80 küçükbaşı drone kullanarak, havadan tespit edip, sahibine teslim etti.

Çobanın kaybettiği 80 küçükbaş, drone ile bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Jandarma Komutanlığı ekipleri, çoban Ramazan Kıvan'ın kaybettiği 80 küçükbaşı drone kullanarak, havadan tespit edip, sahibine teslim etti. Hayvanların sahibi Özgür Can, jandarmaya sarılarak, teşekkür etti.
Olay, Döşemealtı ilçesine bağlı Kızıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Can, annesine ait evi satarak, aldığı 80 küçükbaşı otlatması için çobana teslim etti. Ormana otlatmak için çıkardığı hayvanları kaybeden çoban Ramazan Kıvan, durumu hayvanların sahibine bildirdi. Özgür Can'ın haber vermesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede drone ile arama yaptı. Havanın kararmasının ardından gece görüşlü drone ile aramayı devam ettiren jandarma, hayvanların Kepez ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi. Ekipler, hayvanları yakalayarak, sahibine teslim etti. Hayvanlarına kavuşan Özgür Can, jandarma ekiplerine sarılıp, teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Çobanın kaybettiği 80 küçükbaş, drone ile bulundu

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