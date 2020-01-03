HABER
  4. Çobanın oğlu, anne ile kızı ve torunu tarafından dövülerek öldürüldü

Çobanın oğlu, anne ile kızı ve torunu tarafından dövülerek öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, başkasına ait arazide koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada, anne, kızı ve 15 yaşındaki torunu tarafından darp edilen bir kişi hayatını kaybetti.Olay 1 Ocak 2020 tarihinde meydana geldi.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, başkasına ait arazide koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada, anne, kızı ve 15 yaşındaki torunu tarafından darp edilen bir kişi hayatını kaybetti.
Olay 1 Ocak 2020 tarihinde meydana geldi. Alemşah köyünde yaşayan Ender Gökbudak’ın hayvanlarını başkasına ait arazide otlatması üzerine kavga çıktı. Ender Gökbudak’ın oğlu Şükrü Gökbudak, arazi sahipleri anne G.Ö, kızı N.E. ve 15 yaşındaki torunu E.E. tarafından darp edildi. Çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesiyle olay yerine gelen ambulansla Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şükrü Gökbudak (39) kurtarılamadı. Olay sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan N.E, G.Ö ve E.E, bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan kavgada ölen Şükrü Gökbudak ise bugün Ezine’nin Alemşah köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞöhretini paraya çevirdi!Şöhretini paraya çevirdi!
İhlas Kolejinde Bahçelievler’in tarihi anlatıldıİhlas Kolejinde Bahçelievler’in tarihi anlatıldı
Damal’da kurt görüntülendiDamal’da kurt görüntülendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

6 yılda 98 kilo verdi! 'Erkeklerden korunmak...'

6 yılda 98 kilo verdi! 'Erkeklerden korunmak...'

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama

Türkiye'den Süleymani açıklaması

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

85 yaşındaki kişiye 'evlilik' tuzağı! 574 bin TL'sini alıp kayıplara karıştı

85 yaşındaki kişiye 'evlilik' tuzağı!

Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Çam son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Bakan Soylu, arabasına binerken yanına gelen engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.