Çobanını öldürdüğü iddia edilen şahıstan kan donduran mektup:

Kocaeli’de kuzenini öldüren ve bu nedenden dolayı müebbet cezasına çarptırılan şahıs, 2016 yılında ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan çobanını öldürdüğü iddiasıyla tekrar hakim karşısına çıkartıldı. Duruşmada sanığın öldürdüğü iddia edilen çobanın ailesine yazdığı mektup okundu.

Alınan bilgilere göre, 2018 yılında Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde eşine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği kuzenini öldürerek ormanlık alana gömen ve olayla ilgili açılan davada müebbet hapis cezasına çarptırılan Şehmus Acar, 2016 yılında farklı bir cinayet daha işlediği iddiası ile hakim karşısına çıkartıldı. Öldürdüğü kuzeni Yusuf Acar’ın ormanlık alana gömen ve 3 gün sonra cesedin yerini gösteren Acar’ın müebbet hapis cezasına çarptırılması sonrasında, bir aile şahsın yanında çobanlık yapan ve 2016 yılında kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Burhan Çelikdere’yi de öldürmüş olabileceğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Acar, savcılıkta verdiği ifadesinde Çelikdere’yi öldürdüğünü kabul etti.