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Çobanlar durumu fark etti... Bu halde telef oldu!

21.08.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da nesli tükenmekte olan 'çizgili sırtlan' petrol atığında mahsur kaldı. Durumu gören çobanların 112'ye haber vermesi üzerine ekipler bölgeye ulaştı. Sırtlana kalp masajı yapan ekiplerin müdahalesi boşa çıktı. Sırtlanın telef olduğu belirlendi.

Çobanlar durumu fark etti... Bu halde telef oldu!

Batman’ın Beşiri ilçesinde petrol atığında mahsur kalan nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan "çizgili sırtlan" telef oldu.

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Edinilen bilgiye göre, Raman Dağı çevresinde hayvanlarını otlatmaya çıkartan çobanlar, petrol atıklarına saplanan sırtlanı görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen Batman itfaiye ekipleri çizgili sırtlanı mahsur kaldığı petrol atığından çıkarttı.

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Hareketsiz duran sırtlana bir süre kalp mesajı yaparak hayata döndürmeye çalışan ekipler, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen sırtlanı kurtaramadı. Bölgede aç kalan sırtlanın atıklara saplanan kirpileri yemek için petrol atığına girdiği öğrenildi. (İHA)

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Çoban Batman sırtlan
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