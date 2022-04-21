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  4. Çobanlar hayvanlarını otlatırken karşılaştıklarıyla şoke oldular! Ekipler harekete geçti

Çobanlar hayvanlarını otlatırken karşılaştıklarıyla şoke oldular! Ekipler harekete geçti

21.04.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Akşam saatlerinde dağlık alanda hayvanlarını otlatan çobanlar hareketsiz halde yatan birini gördüler. Olay sonrası ekipler bölgeye sevk edilirken tanınmaz halde olan kişinin ölü olduğu belirlendi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Çobanlar hayvanlarını otlatırken karşılaştıklarıyla şoke oldular! Ekipler harekete geçti

Korkunç olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Düzağaç Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dağlık alanda hayvanlarını otlatan çobanlar, çalılıkların arasında hareketsiz yatan birini gördü.

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ÖLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ! TANINMAZ HALDE...

Çobanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede tanınmaz halde olan kişinin ölü olduğu belirlendi. Kimliği belirsiz kişi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki incelemelerin ardından ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan
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