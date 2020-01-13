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  4. Çobanların bulduğu cep telefonu, aranan adamın cesedine götürdü

Çobanların bulduğu cep telefonu, aranan adamın cesedine götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 17:28 | Son Güncelleme

Antalya’da 29 Kasım’da kayıp ilanı verilen 87 yaşındaki adam, Isparta’da ölü olarak bulundu.

Antalya’da 29 Kasım’da kayıp ilanı verilen 87 yaşındaki adam, Isparta’da ölü olarak bulundu. Jandarmayı, cesede götüren ise yaşlı adamın çobanlar tarafından bulunan cep telefonu oldu.
Edinilen bilgiye göre, Isparta merkeze bağlı Büyükkışla köyünde 10 Ocak’ta arazide cep telefonu bulan çobanlar, durumu İl Jandarma Komutanlığına haber verdi. Alınan ihbar sonrasında harekete geçen Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri (JAK), Asayiş Timleri, Arama Kurtarma Köpek Timi, İz Takip Köpek Timi, KOM, TEM ve İstihbarat Timleri’nin katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucu Büyükkışla Köyü’ndeki Darıören Darıderesi orman yolu üzerinde dün bir erkek cesedi bulundu.
Jandarma ekiplerince yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, bulunan erkek cesedinin, telefonun sahibi olan 87 yaşındaki Hasan Bülbül olduğu tespit edildi. Cesedin, gerekli inceleme ve otopsi için SDÜ Hastanesi morguna sevk edildiği, burada ailesi tarafından da teşhis edildiği öğrenildi.
Öte yandan Bülbül’ün, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 29 Kasım 2019 tarihinde kayıp ilanı verilerek arandığı belirtildi.

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