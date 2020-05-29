HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çobanların mera kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Çobanların mera kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 07:17 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hayvan otlatan çobanlar arasında mera tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Gediz'in Hanifecikler Mahallesi'nde oturan H.H.T. (64) bugün mahalle yakınındaki meraya koyunlarını otlatmaya gitti. H.H.T. ile aynı meraya koyun otlatmaya gelen ikinci çoban M.Y. (24) arasında mera anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra M.Y.'nin babası R.Y.'nin de katılması üzerine tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre H.H.T.'nin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan R.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan oğlu M.Y. ise Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan M.Y., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaydan sonra silahıyla birlikte jandarmaya teslim olan H.H.T. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Vallahi beni alan yaşadı' 'Vallahi beni alan yaşadı'
Bakan Koca'dan 'Biraz daha dayanalım' çağrısıBakan Koca'dan 'Biraz daha dayanalım' çağrısı
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
1/

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan alınan kararları açıkladı

Erdoğan alınan kararları açıkladı

ABD'de 'George Floyd' isyanı büyüyor! 'Acil durum' ilan edildi

ABD'de 'George Floyd' isyanı büyüyor! 'Acil durum' ilan edildi

Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir

Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

15 ilde hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

15 ilde hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

CHP’li Dila Koyurga’ya ev hapsi

CHP’li Dila Koyurga’ya ev hapsi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

Diğer Haberler
Torunlarına saldıran dev yılanı tüfekle öldürdü

Torunlarına saldıran dev yılanı tüfekle öldürdü

Kurtları öldürerek yavrularını sahiplenen 4 kişiye 15 bin 25 lira para cezası

Kurtları öldürüp yavrularını sahiplendiler! 15 bin 25 lira para cezası

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Biraz daha dayanalım' çağrısı

Bakan Koca'dan 'Biraz daha dayanalım' çağrısı

Freni patlayan araç, TIR'a çarptı: 4 yaralı

Freni patlayan araç TIR'a çarptı!

İzmir'de korkunç cinayet: 14 yerinden bıçaklandı

İzmir'de korkunç cinayet: 14 yerinden bıçaklandı

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

Ankara için kritik uyarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.