DENİZLİ (AA) - MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'nin Çal ilçesinde, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve 846 yıllık geçmişi olan "Sudan Koyun Geçirme Yarışması"nda çobanlar, derece elde edemeseler de sürülerinin lideri "mor koyunları"na özenle bakmayı sürdürerek gelecek yılki yarışlara hazırlamaya başladı.

Aşağıseyit Mahallesi Köprübaşı mevkisinde Büyük Menderes Nehri kenarında her yıl ağustos ayının sonlarına doğru düzenlenen yarışmaya bu yıl 52 çoban katıldı. Çevre ilçelerden de katılımcıların olduğu yarışmada derece elde etmek için büyük gayret sarf eden çobanlardan ancak ilk üç dereceye girenler ödüllendirildi.

Derece elde edemeyen çobanlar ise bir sonraki yıl düzenlenecek yarışmaya hazırlanmaya başladı. Tekrar sürülerin başına geçen "elci" koyunlar da mesailerine devam ediyor.

- "Koyunuma gözüm gibi bakmaya devam edeceğim"

"Mor Koyun" ismini verdiği hayvanı ile yarışmaya katılan ancak derece elde edemeyen 80 yaşındaki Ramazan Çandır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneklerini sürdürmek için gelecek yıl da etkinliğe katılmak istediğini söyledi.