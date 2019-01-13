HABER

Çobanların zorlu dönüş yolculuğu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 10:18 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de, kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen yaylalardan köylere doğru sürüleri ile dönen çobanların zorlu yolculuğu sürüyor.

Çobanların zorlu dönüş yolculuğu 

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - KARADENİZ'de, kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen yaylalardan köylere doğru sürüleri ile dönen çobanların zorlu yolculuğu sürüyor.
Karadeniz'de kar yağışı ile birlikte yaylalar beyaza büründü. Karadeniz'de yaylacılık geleneğini yaşatan çobanlarda sürüleri ile dönüşe geçti. Yaylalardan köylere doğru sürüleri ile dönen çobanların zorlu yolculuğu sürüyor. Kimi zaman karayolunda trafikte araçların içerisinde, kimi ise sarp arazide yol alan çobanlar, sürüleri kış aylarını geçirmek için sahile indiriyor. 40 yıllık çoban Azmi Sarıağaç (57) sürüsü ile Rize'nin Ardeşen ilçesi Ortalan Yaylası'ndan dönüşe geçti.
Mayıs ayında göç ettikleri yaylalardan kasım ayında dönüşe geçtiklerini anlatan Sarıağaç, 3 aylık bir yolculukla köylerine indiklerini belirterek, "Mayıs ayında çıktığımız yayladan sahil kesimlerine doğru döndük. Ekim ayından sonra sahile doğru ilerlemeye başlamıştık. Kar yağdıkça sürülerle köylere yanaştık. Fazla kar yağdığı zaman hayvanlara ot ve mısır yediriyoruz. Mayıs ayı geldiğinde yeniden yaylalara dönüş yapacağız" dedi.
'ÇOBANLIK, DOKTORLUK DEMEKTİR'
Çobanlığın zor ve herkesin yapabileceği bir meslek olmadığına anlatan Saraç, "Çobanlık demek doktorluk demektir.Hayvanın dilinden anlamanız gerekiyor. Her türlü hastalık var. Bu durumlarda hayvanların halinden anlamanız gerekiyor. Çobanlık deyip geçilmemeli, çok büyük bir meslektir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Çobanların zorlu dönüş yolculuğu Çobanların zorlu dönüş yolculuğu Çobanların zorlu dönüş yolculuğu Çobanların zorlu dönüş yolculuğu

PARTNERBir zamanlar kadınlar ona aşıktı! Ama bakın şimdi ne haldeBir zamanlar kadınlar ona aşıktı! Ama bakın şimdi ne halde
İzmir'de kaçak kömür alarmıİzmir'de kaçak kömür alarmı
Hamsinin kilosu 25 liraya yükseldiHamsinin kilosu 25 liraya yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

İstanbul'da bebek arası ile yürüyen kadınların arkasından yanaşarak soyuyor!

Polis onun peşinde! Bebek arabası süren kadınlara yaklaşıp...

Günlük burç yorumları 13 Ocak Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda neler var?

Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı (Hasan Süslü kimdir?)

Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

İzmir'de engelli kadına cinsel istismar! Sanıktan şok sözler: İlişki için baskı yaptı

Her satırı iğrenç! 'Tekerlekli sandalyeden eve kucağımda...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.