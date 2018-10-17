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Çobanlık yaparak hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 11:12 | Son Güncelleme

Kayseri'de 5 yıl önce elektrik akımına kapılarak elleri ve ayaklarında doku kaybı oluşan Murat Adıyaman, komşusundan etkilenerek aldığı keçileri sayesinde hem kendi işini kurdu hem de hayvan sevgisiyle hayata yeniden bağlandı - Murat Adıyaman: "Taburcu olduktan sonra 10 metre bile yürüyemiyordum. Hareket kabiliyetim yoktu. Bileğimin yarısı yoktu, tendonlar açıktaydı" - "Eskiden 10 metre bile yürüyemezken şimdi dağ tepe demeden keçilerimle kilometrelerce yol katedebiliyorum"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de, 5 yıl önce elektrik akımına kapılarak elleri ve ayaklarında doku kaybı oluşan ve rahatsızlığı nedeniyle uzun süre çalışamayan 35 yaşındaki Murat Adıyaman, çobanlık yaparak hayata tutundu.

Keçileri sayesinde hem kendi işini kurdu hem de hayvan sevgisiyle hayata yeniden bağlanan Adıyaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahyalı ilçesinde 2013'te reklam işi yaparken bir totemin yazısını değiştirdiği sırada elektrik akımına kapılarak düştüğünü ve elleriyle ayaklarında hücre kaybı oluştuğunu anlattı.

Yaklaşık 3 ay hastanede yattığını dile getiren Adıyaman, "Taburcu olduktan sonra 10 metre bile yürüyemiyordum. Hareket kabiliyetim yoktu. Bileğimin yarısı yoktu, tendonlar açıktaydı. Sonra karnımdan parça alarak o bölgeye yapıştırdılar. Aldıkları parça o bölgeye uyum sağlayınca karnımdan daha büyük bir parça alarak oraya diktiler. Böylece yavaş yavaş elim hareket etmeye başladı." diye konuştu.

- "Keçilerin peşinde sürekli hareket etmem beni güçlendirdi"

Hastaneden çıktıktan sonra uzun süre hiçbir iş yapamadığını belirten Adıyaman, şöyle devam etti:

"Bizim bir komşumuzun 10 kadar keçisi vardı. Ben de fazla bir yere çıkamadığım için kapının önünde ona eşlik ediyordum, beraber keçileri otlatıyorduk. Hareket etmek için onunla beraber keçileri otlatmaya başladık. Onun keçileriyle beraber zaman geçirmeye başlayınca ben de heveslendim ve birkaç keçi de ben aldım. Keçilerin peşinde hareket ettiğimde, yoğurdunu yiyip sütünü içtiğimde bana iyi geldiğini gördüm. Keçilerin peşinde sürekli hareket etmem beni güçlendirdi. Tabi bu sırada 5-10 derken keçileri çoğaltmaya başladık. Zaman geçtikçe sütünü ve yoğurdunu satarak bu işi biraz daha büyüttük. Şu an bir yerel işletme haline geldik."

Hayvan sevgisinin önemine değinen Adıyaman, "Hayvan sevgisiyle yeniden hayata bağlandım. Eskiden 10 metre bile yürüyemezken şimdi dağ tepe demeden keçilerimle kilometrelerce yol katedebiliyorum." dedi.

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çoban elektrik akımı hayvan sevgisi Kayseri keçi çobanı Murat Adıyaman

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