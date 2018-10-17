KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de, 5 yıl önce elektrik akımına kapılarak elleri ve ayaklarında doku kaybı oluşan ve rahatsızlığı nedeniyle uzun süre çalışamayan 35 yaşındaki Murat Adıyaman, çobanlık yaparak hayata tutundu.

Keçileri sayesinde hem kendi işini kurdu hem de hayvan sevgisiyle hayata yeniden bağlanan Adıyaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahyalı ilçesinde 2013'te reklam işi yaparken bir totemin yazısını değiştirdiği sırada elektrik akımına kapılarak düştüğünü ve elleriyle ayaklarında hücre kaybı oluştuğunu anlattı.

Yaklaşık 3 ay hastanede yattığını dile getiren Adıyaman, "Taburcu olduktan sonra 10 metre bile yürüyemiyordum. Hareket kabiliyetim yoktu. Bileğimin yarısı yoktu, tendonlar açıktaydı. Sonra karnımdan parça alarak o bölgeye yapıştırdılar. Aldıkları parça o bölgeye uyum sağlayınca karnımdan daha büyük bir parça alarak oraya diktiler. Böylece yavaş yavaş elim hareket etmeye başladı." diye konuştu.

- "Keçilerin peşinde sürekli hareket etmem beni güçlendirdi"