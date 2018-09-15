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Çobanlıktan kalan zamanda ders çalışıp üniversiteli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 20:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çobanlık yapan Musa Keçikıran, katıldığı kurslarda üniversite sınava hazırlanarak Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ailesinin hayvanlarına çobanlık yapan Musa Keçikıran, katıldığı kurslarda sınava hazırlanarak diş hekimliğini kazandı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kümetaş Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Musa Keçikıran, Siverek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan üniversite hazırlık kurslarına gitti.

Ailesine yardımcı olmak için çobanlık da yapan Keçikıran, girdiği üniversite sınavında Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandı.

Keçikıran ailesinin 11 çocuğundan beşincisi olan Musa Keçikıran, geçen yıl sınava girdiğini ancak istediği bölümü kazanamadığı için tercihte bulunmadığını ifade etti.

Geçim kaynakları olan hayvanlarla ilgilenirken bir yanda da ders çalıştığını anlatan Keçikıran, şöyle konuştu:

"Sabah uyandığımda ilk işim hayvanların yemini vermek oluyordu. Daha sonra ise ilçe merkezindeki halk eğitim merkezinin açtığı kursa katıldım. Eve tekrar gelince de yine koyunlarla ilgilenirdim. Arta kalan vaktimde ders çalıştım. Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandım. Çok mutluyum."

Babasının okuyamadığını dile getiren Keçikıran, "Babam maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadı. Bizim okumamız için de elinden geleni yaptı. İki ablam da şu an üniversitede okuyor. Allah babamdan razı olsun. Çok şükür emeklerini boş çıkarmadık." diye konuştu.

Anne Bedriye Keçikıran ise gencin kısıtlı imkanlarla okuduğunu belirterek, oğlunun hem çobanlık yaptığını hem de derslerini aksatmadığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
çoban Siverek Şanlıurfa üniversite

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