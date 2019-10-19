Çobanoğlu: “Işık olmaması trafiğin daha akışkan olmasını sağlıyor”

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, şehirde sinyalizasyon ışığı olmamasının trafiğin daha akışkan olmasını sağladığını söyledi.

Türkiye’nin en mutlu şehri Sinop’ta 21 yıldır trafik sinyalizasyon lambası yok. Trafikte ışık değil hoşgörü hakim. TÜİK’in ’2017 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre yüzde 77,66 ile en mutlu şehir olan Sinop şehir merkezinde, İl Trafik Komisyonunca 21 yıl önce alınan kararla ulaşımda aksamalara neden olduğu gerekçesiyle trafik sinyalizasyon lambaları kaldırıldı. Sinop’ta, araç sürücülerinin geçişlerde birbirlerine ve yaylara öncelik tanıması ile kaza oranları da yok denecek seviyelere geriledi.

Trafikte hoşgörü hakim

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, “Yollarımızın yapısı aslında çok fazla ışığı kaldırmıyor. Çünkü yollar genellikle dar. Kavşaklarda eğer ışık olsa muhtemelen trafik daha çok sıkışacaktı. Işık olmaması mutlaka trafiğin daha akışkan olmasını sağlıyor. Ama buna ek olarak Sinoplu vatandaşlarımızın da bu konuda bir adaptasyonunun yüksek olduğunu görüyorum. Daha dikkatliler. Birbirlerine izin veriyorlar. Yol veriyorlar. Dolayısıyla kent merkezinde ciddi bir sıkıntı yaşanmıyor. Bunda Sinopluların karakterlerinin, yapılarının büyük bir payı olduğunu düşünüyorum. Vatandaşların hoşgörülü olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Fahri Başar isimli vatandaş ise, “Sinyalizasyon ışığının olmamasından memnunuz. Sinop’a özgü bir durum bu. Dilerim ki bu durum tüm Türkiye’de olsun” diye konuştu.