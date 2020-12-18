HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Coca-Cola, 2.200 kişinin işine son verecek

Coca-Cola, 2.200 kişinin işine son verecek

18.12.2020 20:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Coca-Cola, 2.200 kişinin işine son verecek

Coca-Cola, dünya çapında yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında 2.200 kişinin işine son vermeyi planlıyor.

Coca-Cola, dünya çapında yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında 2.200 kişinin işine son vermeyi planlıyor.

ABD'li içecek devi Coca-Cola, koronavirüs pandemisi sırasında içeceklerin satıldığı mekanların kapatılmasıyla yapılandırma projesini hızlandırdı.

İşten çıkarmaların çoğu 1.200 kişi ile ABD'de gerçekleştirilecek.

2019 sonunda Coca-Cola'nın toplamda 86 bin çalışanı vardı; ancak pandemiyle beraber gelirleri üzerindeki baskı arttı.

Şirket aynı zamanda bünyesindeki 430 markanın en az 200 tanesini kapatacağını açıkladı.

350-550 milyon dolar değerinde tasarruf

Coca-Cola'nın satışlarının yarısı genelde evlerde yapılan tüketimden geliyor.

Koronavirüs yüzünden yapılan sosyal hayattaki kısıtlamalarla barların, restoranların, sinemaların ve spor mekanlarının kapatılması, içecek tüketimine darbe vurdu.

Ağustosta Coca-Cola, ABD, Kanada ve Puerto Rico'da işten çıkarılmaya gönüllü olan dört bin kişiye bir paket vereceğini açıklamıştı.

Şirket sözcüsü işten çıkarmaların yıllık olarak 350-550 milyon dolar değerinde tasarruf edilmesini sağlayacağını söyledi.

Şirket son çeyrekte 8,65 milyar dolar gelir elde etmişti. Bu, bir yıl öncesine göre yüzde 9 düşüş anlamına geliyor.

İşten çıkarmalar çoğu bağımsız olan şişeleme fabrikalarını etkilemiyor.

Bu operasyonlarda dünyanın dört bir yanında yüz binlerce kişi çalışıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldıABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı
ABD Türkiye'ye hangi yaptırımları uyguladı? Etkileri ne olacak?ABD Türkiye'ye hangi yaptırımları uyguladı? Etkileri ne olacak?

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Pandemi dinlemedi! İstemeye gitti

Pandemi dinlemedi! İstemeye gitti

Temizlik işçisi sokakta servet buldu! Bir an bile düşünmedi

Temizlik işçisi sokakta servet buldu! Bir an bile düşünmedi

Görüntüler olay olmuştu! Tacizci hoca hakkında flaş karar

Görüntüler olay olmuştu! Tacizci hoca hakkında flaş karar

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Slovakya Başbakanı Matovic koronavirüse yakalandı

Slovakya Başbakanı Matovic koronavirüse yakalandı

ABD Başkan Yardımcısı ve eşi canlı yayında Kovid-19 aşısı oldu

ABD Başkan Yardımcısı ve eşi canlı yayında Kovid-19 aşısı oldu

ABD Başkanı Trump’tan korona aşısı açıklaması

ABD Başkanı Trump’tan korona aşısı açıklaması

Araştırma: Covid-19 beyne girebiliyor

Araştırma: Covid-19 beyne girebiliyor

Koronavirüs, gripten neredeyse 3 kat daha ölümcül!

Koronavirüs, gripten neredeyse 3 kat daha ölümcül!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.