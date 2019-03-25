Coca-Cola İçecek, Hazar Damla Su Fabrikası’nda ‘Sıfır Atık’la üretime başladı

Coca-Cola İçecek, Elazığ’da yer alan Hazar Damla Su Fabrikası’nda ‘Sıfır Atık’la üretime başladı. Türkiye’de ‘Sıfır Atık’ statüsünde üretim yapan fabrika sayısını 4’e çıkaran CCI, tüm fabrikalarında bu dönüşümü tamamlamayı hedefliyor.

Coca-Cola İçecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ‘Sıfır Atık’ seferberliği kapsamında Elazığ’da Hazar Damla Su Fabrikası’ndaki dönüşümü tamamladı. Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 8 bin 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek, Elazığ’da yer alan Hazar Damla Su Fabrikası’nda ‘Sıfır Atık’la üretime başladı. ‘Daha az tüketerek daha çok üretmek’ odaklı sürdürülebilirlik anlayışıyla tüm fabrikalarında ‘Sıfır Atık’la üretimi hedefleyen CCI, Hazar Fabrikası ile birlikte 4 fabrikasında ‘Sıfır Atık’ dönüşümünü tamamladı.

Daha az atıkla, daha kaliteli üretim

Son 8 yılda PET ambalajlarında yürüttüğü hafifletme çalışmaları ile 15 bin ton daha az plastik kullanan CCI, piyasaya sürdüğü ambalajların yüzde 54’ünü geri dönüşüme kazandırıyor ve ayrıca Coca-Cola fabrikaları arasında enerji ve su tasarrufu açısından en iyi performansı gösteren şişeleyiciler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Elazığ, Çorlu ve Ankara fabrikalarında ‘Sıfır Atık’ statüsünde üretime başlayan ve bu yıl Elazığ’da yer alan su fabrikasını da sıfır atık ile üretime geçiren CCI, bu uygulamayı Türkiye’deki 10 fabrikasında hızla yaygınlaştırmayı hedefliyor.