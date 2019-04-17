HABER

Coca-Cola İçecek "Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı"nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 16:32 | Son Güncelleme

Coca-Cola İçecek’in Kurumsal İlişkiler Direktörü Servet Yıldırım: - "Bu süreçte tarımdan üretime, lojistikten ulaşıma kadar birçok farklı sektörde istihdam ve katma değer yaratıyor, direkt olarak 3 bin, dolaylı olarak ise 30 bin kişiye istihdam yaratıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola İçecek’in Kurumsal İlişkiler Direktörü Servet Yıldırım, "Bu süreçte tarımdan üretime, lojistikten ulaşıma kadar birçok farklı sektörde istihdam ve katma değer yaratıyor, direkt olarak 3 bin, dolaylı olarak ise 30 bin kişiye istihdam yaratıyoruz." dedi.

Gıda ve perakende sektörünün duayen isimlerini 11. kez bir araya getiren "Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB)" organizasyonu "değer" temasıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Coca-Cola İçecek’in ana sponsorları arasında olduğu organizasyonda sektörün gelecek hedefleri belirlendi.

Organizasyonda konuşan Yıldırım, yerel zincirlerle ürün ve hizmet sağlayıcılar arasında iş birliği fırsatları oluşturan "Yerel Zincirler Buluşuyor"un sektöre özel çözümler geliştirme ve katma değer sağlama anlamında önemli bir platform olduğunu aktararak, 10 ülkede operasyonlarını sürdüren bölgesel bir Türk şirketi olan Coca-Cola İçecek'in en önemli amacının; ürünlerin ham madde tedarikinden tüketicilere ulaşana kadar süren yolculuğunda, tüm paydaşları için değer yaratmak olduğunu kaydetti.

Yıldırım, sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak daha iyi bir gelecek için faaliyet gösterdikleri toplumlara fayda sağladıklarını vurgulayarak, "Türkiye’de de 55 yıldır değer yaratıyoruz. Ülkemizin ekonomisine doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağlıyoruz. İmkan olduğu ölçüde ham maddelerimizi yerel kaynaklardan tedarik ediyor, ürünlerimizi ülkemizdeki 10 fabrikamızda üretiyor, dağıtıyor ve müşterilerimiz aracılığıyla tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Bu süreçte tarımdan üretime, lojistikten ulaşıma kadar birçok farklı sektörde istihdam ve katma değer yaratıyor, direkt olarak 3 bin, dolaylı olarak ise 30 bin kişiye istihdam yaratıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Türkiye’de 450 bine yakın noktada tüketicilerle buluşan şirket ekonomiye kattığı her 1 TL’lik değer ile yaklaşık 10 TL tutarında kazanç sağlarken, birçok farklı sektör için katma değer oluşturuyor.

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımına destek olmak amacıyla yürütülen Kız Kardeşim projesi ile bugüne kadar 11 binden fazla kadına ulaşıldı. Projeye dahil olan kadınlara girişimcilik, finans, bilişim ve iletişim alanlarında eğitim olanağı sunuldu.

Çevrenin korunması için daha az tüketerek daha çok üretmeye odaklanan Coca-Cola İçecek, yürüttüğü iyileştirme projeleri ile bir litre ürün üretmek için kullandığı enerji ve suyu sürekli azaltıyor, daha hafif ve çevre dostu ambalajlama yöntemleri üzerinde yeni metotlar geliştiriyor.

PARTNERDünyayı sarsan olayların hepsini bilmişti! İşte Baba Vanga'nın 2019 kehanetleriDünyayı sarsan olayların hepsini bilmişti! İşte Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri
BUDO, Büyükçekmece seferlerine son veriyorBUDO, Büyükçekmece seferlerine son veriyor
Engelliler için hazırlanan dev proje Sivas'ta başlatıldıEngelliler için hazırlanan dev proje Sivas'ta başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Coca-Cola İçecek

En Çok Okunan Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den Maltepe için yeni adım: Yargıya taşındı

AK Parti'den Maltepe için yeni adım: Yargıya taşındı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatsa'nın eşsiz güzelliği: Gaga Gölü

Türkiye'nin eşsiz güzelliği! Bakın nerede

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Ters kelepçeyle gözaltına alınan esnafa emniyet müdüründen ziyaret

Ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı! Emniyet müdüründen ziyaret

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti: Uçansu Şelalesi

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.