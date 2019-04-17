İSTANBUL (AA) - Coca-Cola İçecek’in Kurumsal İlişkiler Direktörü Servet Yıldırım, "Bu süreçte tarımdan üretime, lojistikten ulaşıma kadar birçok farklı sektörde istihdam ve katma değer yaratıyor, direkt olarak 3 bin, dolaylı olarak ise 30 bin kişiye istihdam yaratıyoruz." dedi.

Gıda ve perakende sektörünün duayen isimlerini 11. kez bir araya getiren "Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB)" organizasyonu "değer" temasıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Coca-Cola İçecek’in ana sponsorları arasında olduğu organizasyonda sektörün gelecek hedefleri belirlendi.

Organizasyonda konuşan Yıldırım, yerel zincirlerle ürün ve hizmet sağlayıcılar arasında iş birliği fırsatları oluşturan "Yerel Zincirler Buluşuyor"un sektöre özel çözümler geliştirme ve katma değer sağlama anlamında önemli bir platform olduğunu aktararak, 10 ülkede operasyonlarını sürdüren bölgesel bir Türk şirketi olan Coca-Cola İçecek'in en önemli amacının; ürünlerin ham madde tedarikinden tüketicilere ulaşana kadar süren yolculuğunda, tüm paydaşları için değer yaratmak olduğunu kaydetti.