Coca Cola ilk NFT'sini satışa çıkardı

Kripto paraların iyiden iyiye popülerleşmesiyle birlikte adı artık daha sık duyulan NFT sektörüne ABD'li içecek devi Cola-Cola da girdi.

COCA-COLA TWITTER'DAN DUYURDU

Coca-Cola, 3D içerik yaratıcısı Virtue firması ile işbirliği yaparak, Uluslararası Dostluk Günü'nünde ilk 4 parçalık NFT koleksiyonunu satışa çıkardığını duyurdu.

Tasarlanan 4 NFT arasında dijital olarak giyilebilen Coca-Cola amblemli bir mont, 'arkadaşlık kartı', Coca-Cola mini buzdolabı ve kutu cola açılış sesini içeren parçalar bulunuyor.

Introducing the first-ever Coca-Cola NFTs! To celebrate International Friendship Day, we’ll be donating all proceeds to our longtime friend and partner @SpecialOlympics. Check them out on @opensea. #NFTCommunity #OpenSeaNFThttps://t.co/SIJ0HnNfdu pic.twitter.com/Rusj2UJuE6 — Coca-Cola (@CocaCola) July 28, 2021

Sputnik'te yer alan habere göre şirket, bugün açık artırmaya çıkarılan NFT'lerin 2 Ağustos'ta satılacağını ve elde edilen gelirle zihinsel engelli ve fiziksel engelli çocuklar ile yetişkinler için düzenlenen Özel Olimpiyatlar'a katkı sunulacağını açıkladı.

Global Coca-Cola Trademark Başkanı Selman Careaga yaptığı basın açıklamasında, "Yeni dünyalarda yeni yollarla yeni dostlukların oluştuğu kurgusal evren (metaverse) ile ilk NFT'lerimizi paylaşmaktan ve uzun süredir ortaklığımızın devam ettiği Özel Olimpiyatlar'ı desteklemekten heyecan duyuyoruz. Her NFT, Coca-Cola markasının özünü oluşturan unsurları kutlamak için yaratıldı ve sanal bir dünya için yeni ve heyecan verici şekillerde yeniden yorumlandı" dedi.



