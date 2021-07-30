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Coca Cola ilk NFT'sini satışa çıkardı

30.07.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li içecek devi Coca-Cola, 4 adet NFT'yi satışa çıkardığını duyurdu. Uluslararası Dostluk Günü'nde ilk dijital koleksiyonunu çıkaran şirket, elde edilen gelirle zihinsel engelli ve fiziksel engelli çocuklar ile yetişkinler için düzenlenen Özel Olimpiyatlar'ın destekleneceğini açıkladı.

Coca Cola ilk NFT'sini satışa çıkardı

Kripto paraların iyiden iyiye popülerleşmesiyle birlikte adı artık daha sık duyulan NFT sektörüne ABD'li içecek devi Cola-Cola da girdi.

COCA-COLA TWITTER'DAN DUYURDU

Coca-Cola, 3D içerik yaratıcısı Virtue firması ile işbirliği yaparak, Uluslararası Dostluk Günü'nünde ilk 4 parçalık NFT koleksiyonunu satışa çıkardığını duyurdu.

Tasarlanan 4 NFT arasında dijital olarak giyilebilen Coca-Cola amblemli bir mont, 'arkadaşlık kartı', Coca-Cola mini buzdolabı ve kutu cola açılış sesini içeren parçalar bulunuyor.

Sputnik'te yer alan habere göre şirket, bugün açık artırmaya çıkarılan NFT'lerin 2 Ağustos'ta satılacağını ve elde edilen gelirle zihinsel engelli ve fiziksel engelli çocuklar ile yetişkinler için düzenlenen Özel Olimpiyatlar'a katkı sunulacağını açıkladı.

Global Coca-Cola Trademark Başkanı Selman Careaga yaptığı basın açıklamasında, "Yeni dünyalarda yeni yollarla yeni dostlukların oluştuğu kurgusal evren (metaverse) ile ilk NFT'lerimizi paylaşmaktan ve uzun süredir ortaklığımızın devam ettiği Özel Olimpiyatlar'ı desteklemekten heyecan duyuyoruz. Her NFT, Coca-Cola markasının özünü oluşturan unsurları kutlamak için yaratıldı ve sanal bir dünya için yeni ve heyecan verici şekillerde yeniden yorumlandı" dedi.

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