Coca Cola ilk NFT'sini satışa çıkardı

Kripto paraların iyiden iyiye popülerleşmesiyle birlikte adı artık daha sık duyulan NFT sektörüne ABD'li içecek devi Cola-Cola da girdi.

Coca-Cola, 3D içerik yaratıcısı Virtue firması ile işbirliği yaparak, Uluslararası Dostluk Günü'nünde ilk 4 parçalık NFT koleksiyonunu satışa çıkardığını duyurdu.

Tasarlanan 4 NFT arasında dijital olarak giyilebilen Coca-Cola amblemli bir mont, 'arkadaşlık kartı', Coca-Cola mini buzdolabı ve kutu cola açılış sesini içeren parçalar bulunuyor.

Introducing the first-ever Coca-Cola NFTs! To celebrate International Friendship Day, we’ll be donating all proceeds to our longtime friend and partner @SpecialOlympics. Check them out on @opensea. #NFTCommunity #OpenSeaNFThttps://t.co/SIJ0HnNfdu pic.twitter.com/Rusj2UJuE6