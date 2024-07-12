Coca Cola'nın üst düzey yöneticisi Çetin Özataç'tan acı haber geldi! Yüzerken fenalaştı hayatını kaybetti

Muğla’nın meşhur ilçesi Bodrum’a Ankara’dan tatile gelen Coca-Cola İçecek Araştırma ve Geliştirme Sistemleri Geliştirme Direktörü Çetin Özataç, Akyarlar Mahallesi’ndeki plajda denize girdi. Kıyıdan yaklaşık 50 metre açıldığı söylenen ve olduğu yerde hareketsiz kaldığı gözlemlenen Özataç’ın fenalaştığı belirtildi.

EVLİ İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Özataç’a, plaja gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı, ünlü iş insanı ardından hastaneye kaldırıldı. Özataç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk babası Özataç’ın ölümü iş dünyasında üzüntü yarattı.

Çetin Özataç’ın Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği, cenazesinin defnedilmek üzere sonrasında Ankara’ya gönderileceği bildirildi.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

