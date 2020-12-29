Cocker köpek cinsi özellikleri nelerdir? Yavru cooker spaniel bakımı nasıl yapılır?

Uzun tüylü kulakları, iyi huyları ve eğitilebilir özellikleri sayesinde özellikle çocukların can dostu olan Cocker köpek cinsleri aslında dünya üzerinde farklı isimlerle anılır. Anavatanı İngiltere olan ve İngiliz Cocker Spaniel adı ile bilinen köpekler, Amerika'ya götürüldükten sonra kuzenleri olarak bilinen American Cocker Spaniel adıyla da tanınır. Dünyada en fazla ilgi gören köpek cinsleri arasında olan bu türler, avlanmak için kullanıldığından "cocker" ismi de özel bir kuş türünden gelir.

İngiliz Cocker Spaniel Cinsi Özellikleri Nelerdir?

İngiliz Cocker Spaniel cinsi köpekler, 1940 yılından beri köpek kulüpleri tarafından ırk olarak kabul edilir. Hareketli ancak narin bir yapıya sahip olan bu ırk, eski yıllarda avcılık için kullanılsa da günümüzde ev ortamında bakılan köpek türleri arasındadır. Orijinal ırkı İngiliz Cocker Spaniel olarak bilinen ırk, yedi farklı alt ırka ayrılır. Bunlar; Cocker, Clumber, İrlanda Su Spaniel, Sussex, Welsh Springer, Field ve İngiliz Springer olarak bilinir.

Fiziksel olarak değerlendirildiğinde İngiliz Spaniel Cocker köpek cinsinin en belirgin özelliği uzun ve tüylü kulakları ile uzun burun yapısına sahip olmasıdır. Ancak gövdeleri, karın kısmı, göğsü ve bacakları ise orta uzunluktaki tüylerle kaplıdır. Genellikle kahverengi olan tüyleri olan ırkta siyah, gri ve kırmızı renkler de görülebilir. İkili renklere sahip olanlarda siyah- beyaz, sarı-beyaz, turuncu-beyaz ya da koyu kahverengi-beyaz renkler görülür. Gözleri genellikle çekik ve oval formda olan köpeklerin gözleri ela, kahverengi, balköpüğü iken göz kapakları kısadır.