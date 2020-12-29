Cocker köpek cinsi özellikleri nelerdir? Yavru cooker spaniel bakımı nasıl yapılır?

Uzun tüylü kulakları, iyi huyları ve eğitilebilir özellikleri sayesinde özellikle çocukların can dostu olan Cocker köpek cinsleri aslında dünya üzerinde farklı isimlerle anılır. Anavatanı İngiltere olan ve İngiliz Cocker Spaniel adı ile bilinen köpekler, Amerika'ya götürüldükten sonra kuzenleri olarak bilinen American Cocker Spaniel adıyla da tanınır. Dünyada en fazla ilgi gören köpek cinsleri arasında olan bu türler, avlanmak için kullanıldığından "cocker" ismi de özel bir kuş türünden gelir.
İngiliz Cocker Spaniel cinsi köpekler, 1940 yılından beri köpek kulüpleri tarafından ırk olarak kabul edilir. Hareketli ancak narin bir yapıya sahip olan bu ırk, eski yıllarda avcılık için kullanılsa da günümüzde ev ortamında bakılan köpek türleri arasındadır. Orijinal ırkı İngiliz Cocker Spaniel olarak bilinen ırk, yedi farklı alt ırka ayrılır. Bunlar; Cocker, Clumber, İrlanda Su Spaniel, Sussex, Welsh Springer, Field ve İngiliz Springer olarak bilinir.
Fiziksel olarak değerlendirildiğinde İngiliz Spaniel Cocker köpek cinsinin en belirgin özelliği uzun ve tüylü kulakları ile uzun burun yapısına sahip olmasıdır. Ancak gövdeleri, karın kısmı, göğsü ve bacakları ise orta uzunluktaki tüylerle kaplıdır. Genellikle kahverengi olan tüyleri olan ırkta siyah, gri ve kırmızı renkler de görülebilir. İkili renklere sahip olanlarda siyah- beyaz, sarı-beyaz, turuncu-beyaz ya da koyu kahverengi-beyaz renkler görülür. Gözleri genellikle çekik ve oval formda olan köpeklerin gözleri ela, kahverengi, balköpüğü iken göz kapakları kısadır.
İngiliz Cocker Spaniel ırkı köpekler avcı kökenli oldukları için burunları keskin bir koku alma duyusu ile donatılmıştır. Hafif kıvrımlı olan kuyrukları vardır ve heyecanlandıklarında hızlı biçimde sallarlar. Kulak üzerindeki tüyler bazen kıvrımlı yapıda olurken, gövde tüyleri genellikle düzdür.
İngiliz Cocker Spaniel köpekler karakter olarak arkadaş canlısı, neşeli, enerjik ve oyuncu olarak tanınır. Evde bakım verilen köpekler tüm aile üyeleri ile dost olmayı sever. Oldukça sevgi dolu ve zeki olmalarına rağmen, Cocker köpek eğitimi bir hayli zordur. Sıkı ve disiplinli kurallar istemeyen bu ırk eğitilecekse düzenli ancak sıkı ve zorlayıcı olmayan bir eğitime tabi tutulmalıdır. Zekaları gereği hızlı şekilde verilen komutları anlar ve uygun şekilde tepki verirler. Eğitim sırasında oldukça sevgi dolu ve tutarlı olunması gerekir. Aksi halde inatçılık gösterebilirler. Ailesine düşkün ve sevecen iken, yabancı kişilere genellikle temkinli ve mesafeli olabilirler. Bu nedenle eğitim veren kişinin genellikle aile üyelerinden biri ya da profesyonel köpek eğiticisi olması tercih edilmesi gerekir.
İngiliz Cocker Spaniel köpeklerinin kızıl renginde olanlarında genellikle Rage Sendromu adı verilen bir kişilik sorunu ortaya çıkabilir. Birden karakteri değişen bu tür köpekler, aniden öfkeli hale dönüşür ve saldırgan tavırlar sergiler. O an hiçbir komutu dinlemezler ancak bu durum maksimum 1-2 dakika sürer. Sonra hemen yine sevecen haline dönerler. Bu nedenle sahiplenme aşamasında kızıl renkli olan Cocker türlerine karşı temkinli olunması gerekir. Özellikle Cocker'da bu sendromun ortaya çıktığı zamanlarda, tehlikeli durumlar oluşabileceğinden küçük çocuklarla birlikte yalnız başına bırakılmamalıdır.
Cocker köpek yavru türlerinin fiziksel özellikleri erkek ve dişilerde farklılık gösterir. Yavru erkekler ortalama 13-16 kg, dişilerde 12-15 kg ağırlığındadır. Boyları ise dişilerde yaklaşık 35-41 cm aralığında iken, erkeklerde 38-45 cm olabilir. Kubbe tarzında bir kafa yapısına sahip olan yavru cockerların tüyleri yumuşak ve ipeksi formdadır.
Hareketli ve oyuncu olan yavru İngiliz Cocker Spaniel'ler çevreyi keşfetmeye meraklıdır. Ev ortamında bakıldıklarında kolayca kurallara adapte olurlar. Sahiplerine karşı oldukça sevgi dolu ve sadık olmalarının yanı sıra ailede tek bir üyeye daha fazla bağlı olabilirler. Bu da genellikle ailenin çocukları olur. Ortalama 12-15 yıl ömrü olan bu ırk, sahibine daima sadık kalır. Bu nedenle ilerleyen yaşlar yerine, Cocker köpek sahiplenme zamanı için en uygun dönem; köpeklerin sütten kesildikleri periyottur. Sıcakkanlı ve sevecen mizaca sahip oldukları için sahiplenmeden sonra varsa evdeki diğer köpeklerle de anlaşabilir. Özellikle bazı köpekler gibi kedilere saldırma huyu olmadığından, evde kediniz varsa gönül rahatlığı ile bir Cocker Spaniel yavru sahiplenebilirsiniz.
Egzersiz yapmaktan ve koşmaktan hoşlanan Cocker köpekler apartman dairesinde de beslenebilir. Ancak gün içinde sık sık hareketli olabilecekleri alan isterler. Bu nedenle bahçeli evler onlar içi daha uygun olabilir. Hiperaktif yapıya sahip olan özel Cocker ırkları mutlaka egzersiz yapmak ister.
Uzun tüyleri olduğundan sık sık tüylerinin taranması gerekir. Aksi halde yünleşir ve düğümlenebilir. Mümkünse düzenli aralıklarla veteriner hekim tarafından tüyleri kırpılmalıdır.
Sık yıkanmasına gerek yoktur. Orta seviyede tüy döken bu ırk için en çok dikkat edilmesi gereken yer kulaklarıdır. Kulak altı ve içi sık sık parazit açısından kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Aksi halde kulak enfeksiyonları meydana gelebilir.
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