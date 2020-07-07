Çocuğa, ablaya, kardeşe komik doğum günü mesajları! 2020 en güzel doğum günü mesajları

Doğum günleri herkes için çok özel ve değerli günlerdir. Her yıl kutlanan bu özel günde insanlar birbirlerine doğum günü mesajları göndermeyi tercih ediyor. Özellikle birbirinden uzakta olan insanlar çocuğa, ablaya, kardeşe, arkadaşa en güzel doğum günü mesajları göndererek onları güldürüp, neşelendiriyor. Uzun, kısa ya da eğlenceli doğum günü mesajları arayanlar için en güzel doğum günü mesajlarını derledik. Kısa doğum günü mesajları Doğmak bir eylem ise yaşamak koca bir direniştir. Doğum gününü içten dileklerim ile kutlar ve her an mutlu olmanı dilerim. Gözlerini kapatarak dilediğin her şeyin gözlerini açtığında gerçekleşmesi dileğiyle. İyi ki doğdun. Dünya üzerinde milyonlarca insan yaşıyor ve sen özelsin. Dünya seninle güzel. Senden sadece dünyada bir tane var ve bunu bilerek ömrünü geçir. Yeni yaşın sana hayır ve bereket getirsin. Eski yaşında ki tüm mutsuzlukların yeni yaşında olmaması dileğiyle. Uzakta olan bedenin, yakında olan ise yüreğindir. Doğum gününde mutlu bir gün geçirmen dileğiyle. Defalarca düşmüş olabilirsin ancak yeniden başlamak için hiçbir zaman geç kalmış değilsindir. Yeni yaşında düştüğünde seni kaldıracak kişilerin var olması dileğiyle.

Yaşlandım diye tedirgin mi oluyorsun. Aksine mutlu olmalısın. Daha az üzülmek için birçok tecrüben oldu. Geçmişi üfle ve bu yaşına hoş geldin de. Girdiğin yeni yaşının sana sağlık, para, huzur, aşk getirmesi dileğiyle. Sen benim günüme güneş gibi doğan huzurumsun. İyi ki doğmuşsun. Pastanın üzerinde yanan her mum senin bir dileğine ışık tutacak. Acele et, üfle. Güzel bir gelecek seni bekliyor. Seni doğuran ananın ellerinden öperim. Titiz bir çalışma sonucu bal suratlı bir çocuk doğurmuş. İyi ki seni doğurmuş. Doğum günün kutlu olsun bal suratlım. Nice mutlu, huzurlu yıllar geçirmeni dilerim. İyi ki hayatıma girmişsin. Beni aldığı nefes gibi seven yârim. İyi ki doğmuşsun. Sana kim doğ dedi. Ama iyi yapmışta doğmuşsun. Yoksa ben sensiz ne yapardım benim huysuz şirinim. İyi ki doğmuşsun sevdiğim. Komik doğum günü mesajları Yeni yaşını kutla eski yaşını şutla… En taze, sağlıklı, mutlu günler senin olsun. Nice nice yıllara doğum günün kutlu olsun… Öyle oldu böyle oldu doğum günün kutlu oldu… Elma suyu portakal, doğum gününde hoşça kal. Seni hiç unutmayacak arkadaşın doğum gününü kutlar…

Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz, lMF’deki kadar bol paralı bir ömür dileğiyle. Mutlu yıllar. Bilmem hiç yalan dolan, böyle yaşarım ben inan. Sevgim hediyem olsun sana. İyi ki doğdun nice mutlu yıllara. Bugün mutlu olursun. Dertlerini unutursun. Doğum günün bugün senin. Daha ne diye somurtursun. Sanki dünyada bir sen eksikmişsin gibi doğmuşun. Ki eksikmişsin arkadaşım iyi ki doğdun. Pastan süslü, doğum günün kutlu olsun. Bir seni bir de boş dersleri sevdim. Bugün doğum günün. Bütün iyi dilekleri senin icin diledim. En güzel doğum günü mesajları Her mum hayatının ışığıdır, pastanda ki mumlar çoğaldıkça yaşamın daha çok aydınlanacaktır. Yeni ışığın hayırlı, doğum günün kutlu olsun… Yılların sormadığı, yolların yormadığı, arkadaşların unutmadığı bir ömür için bu doğum günün yeni bir başlangıç olmasını dileriz.. Doğum günün kutlu olsun… Yeni yaşında kalbinin olabildiği kadar sevmem ve her zamankinden daha çok sevilmen dileğiyle yeni yaşın mutlu, doğum günün kutlu olsun. Sözde değil özde olmalı sevgiler, sözle değil yürekten verilmeli hediyeler. Doğum günün kutlu olsun.

Şu hayatta eşsiz bir güzellik varsa o da kalbindedir! Yaşamın bundan sonrası kalbinin güzelliği gibi geçsin. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun. Bugün geride kalan bir yaşını daha doldurmanın mutluluğunu yaşarken geleceğin sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun. Hayatının her döneminde mutlu ve sağlıklı olmanı diliyorum. Tüm hayallerin gerçekleşsin, hayat güneşin her daim seni aydınlatsın. Canım arkadaşım doğum günün kutlu olsun. Dalgalar vuruyor sahile, yıldızlar parlıyor sonsuz mavide, ben de bitmez sevgimle koşuyorum hep gecelerde. Doğum günün kutlu olsun. Yılların sormadığı, yolların yormadığı, dostların unutmadığı bir ömür için, bu doğum günün bir başlangıç olsun, yeni yaşın Kutlu olsun.. İyi ki doğdun. Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşar, başarı merdivenlerini rahatlıkla tırmanırsın ve dilerim yüzün hep güler, neşeni hiç yitirmezsin. İyi ki doğdun. Uzun doğum günü mesajları Sen doğdun mevsimlerden bahar oldu. Kuşlar, çiçekler dile geldi. İlk güldüğünde, doğadaki bütün varlıklar sana eşlik etti. Sen geldin hayatıma mutluluk getirdin, her şeyi değiştirdin. Doğum günün kutlu olsun çocuğum benim.

İnsanlar doğar, büyür ve bir şekilde yaşamlarını devam ettirir. Ama bazı yaşlar vardır ki dönem noktası olarak görülür. İşte sevdiğim sen tamda bu yaştasın artık. Hiçbir zaman üzülmeyecek, yıkılmayacak yaşa geldin. Bundan sonra hayatın hep mutlu geçsin. Aklımdan çıkmayan sen, kalbimin her köşesinde bana eşlik eden sen, dünyamı bana güzelleştiren yine sen. Senin bana getirdiğin güzellikler gibi, hayatta sana hep mutlu bir yol açsın. Nice mutlu yıllara. En keyifsiz anımda sen çıktın benim karşıma. Beni öyle bir neşelendirdin ki, bütün sorunlarımı bana unutturmakla kalmayıp hayata farklı gözle bakmama imkân tanıdın. Senin bu mutlu gününde sonrasında yanında olacağıma söz vererek yeni yaşını kutluyorum. Yeryüzünde nefes alan her canlının bir yaşama amacı olur. Hedefleri ve özlemleri olan her insan bir çınar gibi büyür. Zaman ilerledikçe hayata dair yeni deneyim ve fikirleri olur. Bu yeni yaş gününde artık daha olgun biri olarak hayatına devam edeceksin. Her şeyin gönlünce olması dileği ile iyi yaşlar.