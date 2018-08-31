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Çocuğa akılalmaz dayak! Fıstık çaldı diye...

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da tarlasından fıstık çaldığını öne sürdüğü çocuğu yakalayan adam, önce üzerine hortum tutup ıslattı sonra acımasızca dövdü. Sosyal medyada yayılan görüntülerde çocuğun içler acısı hali herkesin yüreğini yaktı.

Merkez Karaköprü ilçesine bağlı İnanlı Mahallesi'nde, iddiaya göre, 15 yaşlarındaki erkek çocuğu, tarladan fıstık çaldı. Tarla sahibi, arazide yakaladığı çocuğu hortumdan tuttuğu suyla ıslatıp, tokat atarak, dövdü.

TELEFONA KAYDEDİLDİ

Çocuğun dövülme anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde, çocuğun, soğuk suyun etkisiyle titrediği ve kendisine yöneltilen sorulara cevap verdiği anlar yer alıyor. Öte yandan sosyal medya yayılan görüntüyü izleyenler, çocuğu döven ve videoyu çeken kişilere tepki gösterdi. Jandarma, tepkilere yol açan görüntülerdeki kişilerin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Şanlıurfa dayak çocuğa şiddet

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