HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çocuğa çarpan sürücü: Ben değil, çocuk bana çarptı

Çocuğa çarpan sürücü: Ben değil, çocuk bana çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2020 21:26 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Harun Baha Çetin'e (15) çarpıp kaçan otomobil sürücüsü Nazmi Fenerci (59), polise teslim oldu. Vücudunda kırıklar oluşan Harun Baha tedaviye alınırken, Fenerci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fenerci, adliyeye girişinde, "Ben çocuğa değil, çocuk bana çarptı" dedi.

Çocuğa çarpan sürücü: Ben değil, çocuk bana çarptı

Kaza, dün akşam saatlerinde, Ereğli Solak köyü yol ayrımında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Harun Baha Çetin'e Nazmi Fenerci'nin kullandığı otomobil çarptı. Harun Baha yola savrularak yaralanırken, Nazmi Fenerci otomobiliyle kaza yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Harun Baha, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Harun Baha buradan Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

"BEN ÇOCUĞA DEĞİL, ÇOCUK BANA ÇARPTI"

Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, Nazmi Fenerci, dün gece saatlerinde teslim oldu. Fenerci, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nazmi Fenerci adliyeye girişi sırasında gazetecilere, "Ben çocuğa değil. çocuk bana çarptı." dedi. Fenerci, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Harun Baha Çetin'in ise vücudunda kırıklar olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
Dev fuhuş operasyonu! TutuklandılarDev fuhuş operasyonu! Tutuklandılar
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Ereğli Harun Baha Çetin

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İdlib'deki ateşkes sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan İdlib'deki ateşkes sonrası ilk açıklama

Fenerbahçe'den flaş Abdullah Avcı açıklaması

Fenerbahçe'den flaş Abdullah Avcı açıklaması

Dev gemi balık çiftliğine çarptı, 2 milyon balık denize kaçtı

Dev gemi balık çiftliğine çarptı, 2 milyon balık denize kaçtı

'İstanbul'da koronavirüs vakası görüldü' iddiası! Bakanlık'tan uyarı

'İstanbul'da koronavirüs vakası görüldü' iddiası! Bakanlık'tan uyarı

Koronavirüs şoku! 'Perişanız'

Koronavirüs şoku! 'Perişanız'

Koronavirüsten ölen ilk Türk vatandaşı!

Koronavirüsten ölen ilk Türk vatandaşı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Çöpten altın topluyorlar

Çöpten altın topluyorlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Böylesi görülmedi! 15 yıldır günde 5 litre kola içiyor

Böylesi görülmedi! 15 yıldır günde 5 litre kola içiyor

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'nın Alanya ilçesinde fuhuş operasyonu! Tutuklandılar

Dev fuhuş operasyonu! Tutuklandılar

Kayseri'de korkunç olay! Önce kız arkadaşını vurdu, sonra...

Korkunç olay! Önce kız arkadaşını vurdu, sonra...

Şanlıurfa'da kuduz alarmı! Mahalle karantinaya alındı

Mahalle karantinaya alındı! 'Herkes tedirgin'

Eskişehir'de tramvayda dehşet! Vücudunu keserek kanıyla yazdı

Tramvayda dehşet! Vücudunu keserek kanıyla yazdı

6 yaşındaki çocuk, annesini bu halde buldu

6 yaşındaki çocuk, annesini bu halde buldu

Ceyhan'da evde çıkan yangında, 4 yaşındaki Sümbül hayatını kaybetti

Gece yarısı acı olay! 4 yaşındaki Sümbül hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.