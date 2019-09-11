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Çocuğa çarpmayayım derken kendisi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 17:06 | Son Güncelleme

Manavgat ilçesinde aniden yola fırlayan çocuğa çarpmamak için kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çocuğa çarpmayayım derken kendisi yaralandı

Manavgat ilçesinde aniden yola fırlayan çocuğa çarpmamak için kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yakınları, motosikletin hafif şekilde çarptığı çocuğu hastaneye götürmek için uzun süre dil dökerken, çocuk bir şeyi olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.
Kaza, Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite istikametine seyir halindeki Ahmet Özden’in kullandığı 07 JC 834 plakalı motosiklet, etrafına bakmadan yola fırlayan Ç.B.C. isimli çocuğa çarptı. Çocuğun aniden yola fırladığını gören motosiklet sürücüsü Ahmet Özden çocuğa çarpmamak için elinden gelen gayreti göstermesine rağmen motosiklet çocuğa hafif bir şekilde çarptı. Kazada, motosikletiyle birlikte yerde sürüklenen Özden yaralanırken, çocuk ise kazayı yaralanmadan atlattı.
Kazayı duyarak olay yerine gelen Ahmet Özden’in yakınları, yola fırlayan çocuğu da hastaneye götürmek istediler. Ç.B.C. ise bir şeyi olmadığını belirterek hastaneye gitmedi. Yaralanan Özden ise arabalarıyla hastaneye götürüldü. Kazaya sebep olan Ç.B.C., trafik ekiplerince Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.

Çocuğa çarpmayayım derken kendisi yaralandı

Çocuğa çarpmayayım derken kendisi yaralandı

Çocuğa çarpmayayım derken kendisi yaralandı

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