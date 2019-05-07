Çocuğa cinsel istismar hükümlüsü muhtarın mazbatası iptal edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada aldığı ceza bölge adliye mahkemesince onanan muhtarın mazbatası iptal edilerek en çok oy alan ikinci aday muhtar seçildi.

Karakurt Mahallesi Muhtarı Yaşar Topbaş hakkında, 24 Mayıs 2017'de Bağbaşı Şahin Tepesi mevkisindeki bir restoranda çalışan 15 yaşındaki kız çocuğuna sarkıntılık ettiği iddiası sonrası "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla dava açıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Mayıs 2018'de görülen karar duruşmasında Yaşar Topbaş'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan Topbaş'la ilgili karar, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

Karakurt Mahallesi'nden 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tekrar aday olan Yaşar Topbaş, muhtar seçilerek Pamukkale İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Topbaş hakkında verdiği 4 yıl 2 ay hapis cezası, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 21 Mart'ta onanırken, karar seçimden sonra tebliğ edildi.

Pamukkale İlçe Seçim Kurulu, kesinleşen hapis cezası nedeniyle Topbaş'ın mazbatasını iptal ederek Karakurt Mahalle Muhtarlığı mazbatasını seçimde en çok oy alan ikinci aday Kadir Kıvrak'a verdi.

Topbaş'ın ise adresinde bulunamadığı, güvenlik güçlerince arandığı öğrenildi.

