Çocuğa cinsel istismar hükümlüsü yakalandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- DİYABAKIR'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan Ozan Satar (27), polis tarafından Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'Çocuğa cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından' kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan Ozan Satar'ın Diyarbakır'dan Nazilli'ye gideceğini belirledi. Polis, Ozan Satar'ın Nazilli'deki evine dün operasyon düzenledi. Ozan Satar, Zafer Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakalandı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ozan Satar tutuklanıp, Nazilli E Tipi Ceza ve Tutukevi'ne gönderildi.
İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı
Reyhanlı bombacısı Yusuf Nazik 24 kişinin ismini verdi
Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu
Prens Harry müslüman kadınla selamlaşamadı
49 gün okyanusta sürüklendi, şans eseri kurtarıldı
CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti
İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın
Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum