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'Çocuğa cinsel istismar' sanığı hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 16:51 | Son Güncelleme

TRABZON'da sokakta oyun oynayan Afganistan uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan, sosyal medyada olayın görüntüleri paylaşılınca tepkiler üzerine yeniden yakalanarak tutuklanan Mesut Turan, hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

'Çocuğa cinsel istismar' sanığı hakim karşısında

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da sokakta oyun oynayan Afganistan uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan, sosyal medyada olayın görüntüleri paylaşılınca tepkiler üzerine yeniden yakalanarak tutuklanan Mesut Turan, hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.
Olay, geçen yıl 29 Ekim günü, Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Belediyede temizlik görevlisi olan Mesut Turan, cadde üzerinde tek başına oyun oynayan Afganistan uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunmaya başladı. Yaslandığı atölyenin arka kapısından çıkan kişiyi fark eden Turan, bölgeden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan Mesut Turan, savcılık tarafından serbest bırakıldı.
TEPKİLER BÜYÜDÜ, YAKALANIP, TUTUKLANDI
İstismar şüphelisinin serbest bırakılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, bahse konu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşarak Mesut Turan'ın tutuklanmasını istedi. Kısa sürede yayılan görüntüler ve medyada çıkan haberlerin ardından tepkiler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis tarafından gözaltına alınan Mesut Turan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Turan'ın iş akdi de feshedildi.
Tutuklu sanık Mesut Turan hakkında, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hâkim karşısına çıkan Mesut Turan, suçsuz olduğunu savundu, tahliye talebinde bulundu. Talebi reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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