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Çocuğa cinsel istismar sanığının cezası belli oldu! Tacizci Mustafa Çilci'ye 12 yıl 6 ay hapis

06.07.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yılın Şubat ayında meydana gelen mide bulandıran olayda 57 yaşındaki Mustafa Çilci, 10 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmiş tutuklu yargılanmıştı. Çilci, cezasında indirim uygulanmadan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Söz konusu iğrenç olayda Çilci, 10 yaşındaki çocuğa ''Gel birlikte oyun oynayalım'' diyerek vücuduna dokunmaya başlamış, çocuğa 10 lira verip "Yarın gel seni gezdireceğim" demişti. 5 çocuk 8 torunu olan Mustafa Çilci, karar duruşmasında suçlamaları kabul etmedi.

Çocuğa cinsel istismar sanığının cezası belli oldu! Tacizci Mustafa Çilci'ye 12 yıl 6 ay hapis

Olay, şubat ayında Erdek'te meydana geldi. Eşi ile komşu ziyaretine giden Mustafa Çilci, iddiaya göre, evde bulunan ve tablet bilgisayarla oynayan Y.O.'yu "Gel oyunu birlikte oynayalım" diyerek, yanına çağırdı. Kız çocuğuyla yan yana oturan Çilci, "Çarşıya gideceğim" diyerek evden ayrılmadan önce Y.O.'nun vücuduna dokunmaya başladı. Olayı gören ve bir şey söylemeyen anne D.O., kızından Çilci'den uzak durmasını istedi. 2 gün sonra markete giden Y.O., karşılaştığı Çilci'yi görünce koşarak, uzaklaşıp apartmana girdi. Takip eden Çilci, binada vücuduna dokunduğu kız çocuğuna 10 TL verip, "Yarın gel seni gezdireceğim" dedi. Eve giden Y.O.'nun yaşadıklarını anlattığı annesi, polis merkezine giderek, suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan 5 çocuk ve 8 torun sahibi Çilci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mustafa Çilci hakkında hazırlanan iddianame, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Tutuklu yargılanan Mustafa Çilci, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, suçlamaları kabul etmeyen Çilci'ye 'çocuğun nitelikli cinse istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Suçun ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle cezayı 12 yıl 6 aya çıkaran heyet, sanığa iyi hal indirimi uygulamadı.

Karar duruşmasının ardından CHP Erdek Kadın Kolları Başkanı Gaye Özdiker, CHP Erdek İlçe Başkanı Hale Tuna, CHP Bandırma Kadın Kolları Başkanı Simge Gürkan Çavuşoğlu ile Kız Çocukları Umudumuzdur Derneği, Kadınlar Derneği, Kadın Dayanışma Derneği ve Bandırma Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerince açıklama yapıldı. CHP'li Özdiker, “Biz mutluyuz, en azından mutlu edecek bir kararla çıktık buradan ama bu caydırıcı mıdır, değil midir; bilemiyorum. Daha ağır cezalar almaları gerekiyor. Artık çocuklarımızı ellemeyin, kadınlarımızı öldürmeyin” diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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